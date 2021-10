O anjo Yelahhiah rege entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro e a sua essência é talento militar que nos permite ganhar batalhas na grande guerra da vida. Ganhar a guerra da vida não é prejudicar, nem aniquilar o inimigo, mas comprazê-lo com aquilo que nos pede. Só reunindo as boas condições para alcançar a paz poderemos livrar-nos dos inimigos que gerámos com as nossas próprias ações injustas.

Na invocação pedimos ao anjo: Senhor Yelahhiah, se Tu me escolheste a mim como instrumento da Tua justiça mantém-me na Tua luz e não permitas que os meus sentimentos transbordem e me levem a fazer justiça eu mesmo.

Na exortação Yelahhiah diz-nos: peregrino, necessito de homens que saibam cortar as amarras com o que está podre, que tenham a coragem de quebrar uma lei que deixou de ser útil.

Os dons do anjo Yelahhiah são, entre outros: proteção dos magistrados para ganhar um processo; proteção contra as armas, atentados, ladrões e delinquentes, e contra impulsos violentos; proporciona valor nos momentos difíceis.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

