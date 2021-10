O ANJO VEULIAH rege entre o dia 24 a 28 de Outubro e a sua essência é Prosperidade que conduz à frutificação de todas as coisas. Depois da acidentada viagem pelo mundo material as bençãos deste Anjo levam-nos ao paraíso, a um oásis de plenitude em que tudo é abundância.

Na Invocação pedimos ao Anjo: VEULIAH faz que a Tua Luz brilhe no meu foro interior para os meus sentimentos se acomodarem às exigências da Ordem Universal.

Na Exortação VEULIAH diz-nos: O teu combate, Peregrino, não pode ser outro senão a Guerra contra a aceitação do que é antiquado, degradante, corrompido. É por isso que te nomeio Príncipe dos Meus Exércitos.

Os dons do Anjo VEULIAH são entre outros: a destruição dos inimigos e a libertação de uma dependência; prosperidade empresarial; triunfo numa carreira militar; protecção contra a discórdia e a destruição de uma empresa.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

