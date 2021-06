O ANJO Pahaliah está regente entre nós do dia 27 de Junho a 1 de Julho e a sua essência é Redenção que nos permite retificar os erros a que nos levam os desejos exaltados. Permite reconhecer nos desejos o que está conforme com as leis cósmicas e o que não está. A Redenção emana da compreensão e observância das regras do funcionamento do cosmos, que nos leva ao re-ligare ao Divino.

Na Invocação pedimos ao Anjo Pahaliah: faz Senhor, que a minha palavra leve aos outros o gosto das tuas sublimes evidências e que eu me torne para todos os que se perderem no caminho, como um sinal de trânsito.

Na Exortação o Anjo Pahaliah diz-nos: Peregrino, sê o percursor, o visionário, o profeta, o revelador das eternas regras do jogo; aquele cuja vocação é falar frente a frente com a pluralidade dos Rostos de Deus.

Os dons do Anjo Pahaliah são: a descoberta das leis cósmicas; guardar castidade e compreensão da sua utilidade no progresso humano; despertar vocação religiosa; argumentos para convencer os incrédulos; protecção contra condutas libertinas e erráticas.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

