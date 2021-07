O Anjo Nelchael está regente entre nós do dia 2 a 7 de Julho e a sua essência é Afã de Aprender que nos permite projectar a inteligência em todas as direcções, de forma a aprofundarmos um determinado tema e a alargar o leque do conhecimento sobre outros análogos. Traz-nos o potencial para conhecermos a ciência do Universo, fazendo que o conhecimento nos conduza à Verdade.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Nelchael faz que o meu projecto em direcção ao futuro não seja um puro jogo, um sonho vão; permite que ao lançar as redes da fantasia no teu mundo constelado eu possa voltar para os meus irmãos, os homens, com uma pesca abundante de verdades transcendentes.

Na Exortação o Anjo Nelchael diz-nos: Peregrino, pus em ti a sede do Conhecimento, a fome da Verdade, da Beleza, do Saber, da Sabedoria, para te fazer sair do teu paradisíaco mundo interior e procurar a melhor maneira de comunicar aos teus irmãos o fruto interdito que tu arrancas à Arvore da Vida.

Os dons do Anjo Nelchael são: a destruição do poder dos maus espíritos; libertação da situação opressiva; ajuda na aprendizagem da matemáticas e ciências abstractas; respeito pelas regras e leis; protege da ignorância, dos prejuízos e dos erros.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

