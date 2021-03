O Anjo MUMIAH rege entre o dia 16 a 20 de Março e a sua essência é Renascer no sentido em que ao fecho de um ciclo se segue o gérmen da nova vida. Ao vivermos o final de qualquer situação anuncia-se o milagre de um novo ciclo criador. Quando o ciclo natural termina todas as forças do universo confluem para produzir esse final, e a própria evidência diz-nos que que aquilo não pode ir mais alem.

Na Invocação pedimos ao Anjo: MUMIAH Faz renascer em mim todos os princípios que levaram o mundo à sua plenitude, e que o teu humilde servidor possa ser para os outros o portador da tua renovação, nos átomos, nas células, nas gerações; portador de saúde e de vida longa, mensageiro das Tuas misteriosas Virtudes.

Na Exortação MUMIAH diz-nos: Entre o que está corrompido e o que é sublime deves escolher, porque é impossível ficar como está. Desejo ardentemente, Peregrino, dar-te asas. Desejo ardentemente que possas ver-Me, face a face,…

Os dons do Anjo MUMIAH são entre outros: fazer que qualquer experiência chegue às ultimas consequências; distinguir-se na medicina e conseguir curas maravilhosas; desvendar segredos da natureza; alivio aos pobres e aos doentes; protecção contra o desespero e as tendências suicidas.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo