O Anjo Dabamiah rege entre o dia 10 a 14 de Fevereiro a sua essência é Fonte de Sabedoria e consiste em munir os seres humanos da dupla Amor/Sabedoria que nos conduz a uma vida fácil e útil, porque está ao serviço do progresso da Obra Divina, à expansão do Universo.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Dabamiah , coloca-me ao abrigo das tempestades passionais e faz-me cidadão pleno do Teu Universo da Harmonia.

Na Exortação Dabamiah diz-nos: Peregrino, perseguindo a minha Verdade encontrarás uma imensa fortuna que permitirá tornares-te um vivo rochedo do meu edifício, insigne testemunha, modelo vivo, da Majestade do Eterno.

Os dons do Anjo Dabamiah são entre outros: protecção contra os sortilégios e contra os naufrágios morais ou materiais; êxitos nas empresas uteis especialmente as relacionadas com o mar.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo