O Anjo Mebahel rege entre o dia 26 a 31 de Maio e a sua essência é Verdade, Liberdade e Justiça cujas bênçãos nascem do mesmo tronco pois, a Verdade gera a Liberdade e desta emana a Justiça. Interiorizemos estas essências para podermos exteriorizá-las no nosso dia-a-dia. O Verdadeiro é o que vem do mundo de cima, da nossa divindade interna. Esta Liberdade é a que é: não se perde nem ganha. Quando vivemos em Verdade, temos a Liberdade interna a que semeia a Justiça. A Verdade torna-nos livres e a Liberdade torna-nos Justos.

Na Invocação pedimos ao Anjo Mebahel: : Mobiliza os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas forças morais para lutar por amanhãs humanos, cheios de esperança. Instrói-me Senhor MEBAHEL, para eu poder ser um dos artesãos da Tua Justiça.

Na Exortação o Anjo Mebahel pede-nos: Peregrino os povos devem encontrar em ti as suas justas aspirações, aquele que lhes permite entrever um luar de esperança, um programa humano que dá sentido às suas existências. Tu deves ser o construtor firme e decidido da estrutura do Meu Futuro Reino.

Os Dons do Anjo Mebahel são entre outros: ustiça e imparcialidade benevolente de um tribunal; libertação dos oprimidos e prisioneiros; amor pela jurisprudência e celebridade no seu exercício; proteção contra a calúnia, os falsos testemunhos e os litígios; reconquista do injustamente perdido.

Excertos do livro Invocações e Exortaçõedos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo