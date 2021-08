O Anjo Lecabel rege entre o dia 23 a 28 de Agosto e a sua essência é Talento Resolutivo que é a máxima potenciação do intelecto. Interiormente permite extirpar de nós e dos outros, todos os cancros, tumores, complexos produzidos, bem como superar todas as situações emotivas que se nos deparem. Impera a razão sobre os sentidos e é tempo de resolver os nossos problemas quotidianos. O Talento Resolutivo aplicado à profissão dará o grande estratego que planificará com lucidez o futuro da empresa

Na Invocação pedimos ao Anjo: Ajuda-me a descobrir nos meus espaços interiores os grandes espaços siderais, de modo que o meu ritmo micro-orgânico seja regulado com o ritmo do movimento cósmico.

Na Exortação Lecabel diz-nos: Peregrino procura a inspiração nos grandes espaços: deixa as cidades e vai respirar a vitalidade das florestas; ama e goza a visão desta Unidade Múltipla que o Eterno faz jorrar da Sua Esfera sobre a Terra.

Os dons do Anjo Lecabel são entre outros: ideias luminosas para a resolução de problemas difíceis; a fortuna graças ao talento natural; ajuda nos estudos das matemáticas e geografia; protecção contra usurários e os avarentos.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt