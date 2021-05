Anjo Hariel que está regente entre nós desde o dia 1 a 5 de Junh oA essência do Anjo Hariel é Purificação que permite branquearmo-nos por dentro e assim, trabalhar como purificadores próprios e alheios; restabelece as vias de comunicação entre o nosso Eu Superior e a nossa personalidade profana.

Esta limpeza leva-nos a re-ligare, ou seja, a voltar a unirmo-nos com o nosso Eu Eterno, o nosso Eu Superior.

As suas bênçãos manifestam-se na purificação da nossa existência e exteriorizam-se na mudança dos nossos costumes. E então, a nossa vida é uma obra de arte, dando harmonia a tudo á nossa volta, trazendo ao nosso viver beleza, ordem e esplendor.

Na Invocação o Anjo Hariel diz-nos: Ilumina a minha mentalidade Senhor HarueL para através do meu verbo poderem reconciliar-se esses eternos inimigos que são o coração e a cabeça. Que a minha verdade seja sempre a Tua Verdade!

Na Exortação o Anjo HAariel pede-nos: Eu quero, Peregrino, que em Meu Nome sejas aquele que encontra e faz a convergência dos dois mundos opostos; aquele que integra num todo harmoniosos a razão e os desejos multicolores.

Os dons do Anjo Hariel e as bênçãos que nos pode dar são: retorno à bondade e à libertação dos maus hábitos; purificação dos costumes; inspiração no fé perdidas; trabalho; conseguir que a bondade penetre no coração das pessoas e protecção contra falsas crenças.

Exerto do livro: Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo