O Anjo Habuhiah rege entre o dia 25 a 29 de Fevereiro a sua essência é Cura e consiste em imbuirmo-nos dos princípios da conservação da saúde, através da capacidade de regular os nossos desejos, de os ordenar e ajustar à dinâmica cósmica. Indica-nos em que sintonia devemos viver para estar em ordem com o Universo pois, o andarmos ligados ao Eu Superior e ao mesmo tempo às emoções, vivências, hábitos e comodidades antigas traz desfasamentos na saúde e no bem-estar geral.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Permite ó Senhor Habuhiah que eu seja para os outros e para mim uma Fonte de Saúde e de Alegria.

Na Exortação Habuhiah diz-nos: Tu não poderás ser um Bem para os outros se anteriormente não te tornares um Bem para ti mesmo; não pretendas curar os outros se estás doente.

Os dons do Anjo Habuhiah são entre outros: conserva a saúde e cura as doenças; fecundidade nas mulheres; dá amor pelo campo, agricultura e jardinagem; protege contra os parasitas a esterilidade e a fome.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo