O Anjo Eyael rege entre o dia 20 a 24 de Fevereiro a sua essência é Transubstanciação em que imperam as mudanças, os intercâmbios; as transformações pelas quais os sentimentos são postos ao serviço da nossa divindade interna. A transubstanciação é uma pulsão interna que cada um de nós sente, - agora, na pandemia -, com maior consciência e que existe também fora de nós no mundo social com emergentes mudanças da forma de sentir, de pensar de actuar.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Eyael , Espírito da Verdade, ajuda-me a exteriorizar os valores espirituais que Deus me conferiu.

Na Exortação Eyael diz-nos: Deus diminui a intensidade da sua Luz em Mim para tu Peregrino, poderes compreendê-lo. Foi Ele que me chamou para Eu colocar as Suas ideias no teu cérebro para te fazer conceber como se organiza a Vida nos outros níveis.

Os dons do Anjo Eyael jo são entre outros: consolo na adversidade; sabedoria, iluminação; distinguir-se no conhecimento da Astrologia, Física e Filosofia; vida longa e fecunda; protege contra o erro e os prejuízos.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo