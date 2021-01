O Anjo Anauel rege entre o dia 31 de Janeiro a 4 de Fevereiro a sua essência é Percepção da Unidade que permite, através do domínio do Espirito sobre a Matéria, perceber a Unidade de tudo, desaparecendo o sentimento de pertencer a uma raça, a uma nação. Passamos a ser cidadãos do mundo, do universo. Por isso, podemos contemplar a arquitectura cósmica em toda a sua grandeza.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Anauel Faz com que eu ponha os meus meios ao serviço de uma sociedade humana e fraterna.

Na Exortação Anauel diz-nos: Peregrino, tu és um simples depositário deste Ouro que deves pôr à disposição dos que te pedirão em nome de Deus…. Numerosos serão os que poderão contemplar, graças a ti, o esplendor da sua própria entidade humana.

Os dons do Anjo Anauel são entre outros: ajuda a levar o Cristianismo aos corações; protege de acidentes; conserva a saúde e cura as doenças ajuda nas práticas bancárias e comerciais; protege contra a loucura e ajuda a não cometer erros.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

