Animal de poder regente de setembro 2023: Borboleta

Recomenda: transformação, libertação de crenças limitadoras, mudar pensamentos e hábitos; desafio: resistência à mudança, falta de coragem

É natural que já tenha ficado cativado com a beleza de uma Borboleta. Ninguém fica indiferente ao seu voo, que nos desperta um sorriso e transmite tanta leveza, lembrando-nos da nossa liberdade e das nossas cores. Todos nós somos seres livres e capazes de atravessar muitas metamorfoses ao longo da vida. A medicina da Borboleta é muito especial e poderosa. É ela que promove grande parte dos nossos progressos e dos nossos processos evolutivos. Ela é a mestre da família de Animais de Poder com vibração do número 5, a vibração da transformação, e é uma das principais regentes do elemento Ar. Mas o que significa verdadeiramente abraçar e promover a nossa transformação?

A medicina da Borboleta está ligada ao elemento Ar, ou seja ao nosso corpo mental, aos nossos pensamentos. Ela lembra-nos que tudo muda quando mudamos a qualidade dos nossos pensamentos, e é precisamente nesse momento que acontece a nossa transformação. Mudar os pensamentos e as crenças limitantes é a génese da metamorfose que tantas vezes esperamos que aconteça.

O processo de transformação começa sempre dentro de nós. Quanto mais nos libertamos do sistema de crenças que herdámos e escolhemos os valores pelos quais escolhemos orientar-nos, mais fácil será sentir a leveza do nosso vôo.

O processo de transformação verdadeiramente evolutivo começa quando nos disponibilizamos para observar o nosso sistema de crenças. É ele que define a qualidade dos nossos pensamentos que nos surgem consciente ou inconscientemente. E por sua vez são os nossos pensamentos que promovem as nossas emoções e as programações que guardamos e a partir das quais agimos. Mas não podemos parar aí. Não chega observar. A palavra “transformação” inclui a palavra “ação”, porque para que a mudança aconteça é preciso agir. É preciso recorrer à nossa vontade, ao nosso empoderamento para fazer novas escolhas e mudar hábitos antigos. Quando deixamos de estar dependentes do que nos rodeia e assumimos as mudanças com coragem, iniciamos a nossa metamorfose. A Borboleta é muito corajosa e lembra-nos da nossa capacidade de assumir a vibração em que queremos viver a cada dia. E a escolha é simples! A escolha é entre viver no medo (nas suas diversas versões e vibrações próximas como a tristeza, a culpa e a vergonha) ou viver no Amor (e nas outras vibrações associadas como a Alegria e a Paz).

A nossa mente está programada para nos ajudar a sobreviver. Antecipa perigos e ameaças e o nosso sistema nervoso simpático envia sinais de alerta constantes. O medo é o território preferido do nosso mental inferior, que nos faz sentir mais seguros se prevemos tudo o que pode correr mal. É também uma forma de evitar desilusões, se esperarmos o pior. Quando a Borboleta nos contagia com a sua coragem, elevamos a qualidade dos pensamentos, confiando e acreditando que vai valer a pena sair da zona de conforto. A partir desse momento a nossa realidade muda, porque passamos a atrair o que está na nossa nova frequência.

Tal como a sábia e corajosa Borboleta permita-se mudar e acreditar que já está na altura de deixar de ser larva, sair do casulo a alcançar novos voos. Nunca se esqueça que o Grande Espírito está sempre a torcer por si, tal como os seus ancestrais, que irão ficar felizes por saber que, por Amor, já pode fazer diferente e viver a vida que a eles não foi permitido viver.

A companhia da maravilhosa Borboleta ao longo deste mês de Setembro está a pedir que mude. Está na hora de fazer a transformação acontecer, porque nada irá mudar sem ação. Estamos sempre a tempo de fazer diferente. Em alguma área da nossa vida há pontos de melhoria que agora já podem acontecer. O processo de metamorfose da Borboleta ocorre em 4 estádios:

1 - fase da larva

2 - fase do casulo

3 - fase da crisálida

4 - fase do vôo da borboleta

Este mês pare para refletir em que áreas sente desconforto. Esse é o sintoma que a vida e o seu corpo lhe oferecem para poder assinalar as mudanças que já podem acontecer.

O processo de mudança nem sempre é uma escolha. Simplesmente acontece.

Por vezes é doloroso, quando resistimos a essa mudança. A palavra “dor” também pode estar contida num processo “transforma-dor”.

Quando escolhemos fazer esse progresso de forma consciente, estamos em condições de escolher de que forma vamos contribuir para fazer esse movimento. Podemos voluntariamente mudar e promover os nossos processos de mudança.

O convite este mês é para avaliar o que é que ainda precisa de ser alterado e transformado. A vida está a perguntar-lhe o que é que ainda precisa de mudar, não só na forma na sua forma de pensar, como também na sua forma de agir ou falar. Pensar e fazer estão intrinsecamente ligados e são orientadas pelo seu 3º chakra. Desde o início do novo ano Xamânico (que iniciou em iniciou em 21 de março deste ano) que o apelo tem sido no sentido de parar para encontrarmos o nosso equilíbrio e em particular para equilibrarmos o nosso 3º chakra. Este é o chakra da identidade, da vontade e do poder pessoal. Quando está desequilibrado, somos dominados pelos pensamentos de baixa vibração e agimos a partir do ego. Quando está equilibrado lembramo-nos da nossa força e orientamos a vida a partir do poder do coração. Para termos a coragem de mudar de forma verdadeira e profunda, precisamos de estar empoderados.

Este mês a Borboleta convida-nos a sair de novo do nosso casulo e voar, respirando o ar cada vez mais puro, que alcançamos quando voamos mais alto e mais próximo do Grande Pai. Junto Dele acedemos ao nosso mental superior e permitimo-nos alcançar tudo aquilo que já merecemos viver na nossa vida. O primeiro casulo de onde todos tivemos de sair foi o útero da nossa mãe. Em nenhum outro momento iremos correr tanto perigo como no momento do nosso parto. Nenhum outro momento será tão transformador. Nesse momento a vida escolheu-o a si e você aceitou o convite. Dependendo da fase em que se encontra, em cada área da sua vida, coloque as seguintes questões:

- Que novo projeto, nova ideia, novo hábito aguarda que comece a tomar ação?

- Qual o casulo que aguarda a sua libertação? O que falta fazer para estar completo?

- Que casulo é esse que já aperta? O que precisa ser feito para preparar a sua libertação?

- O que o impede de abrir as suas maravilhosas asas e voar, respirando um ar cada vez mais puro?

A Borboleta não consegue ver as suas próprias asas. Ela só as descobre depois de se lançar para fora da zona de conforto, que na verdade, já há muito tempo era desconfortável.

Alguma mudança está ao seu alcance este mês, até porque nos traz o regresso às aulas, ao trabalho e também a transição para o tranquilo Outono, em que o guardião do vento irá fazer cair as folhas e promover a renovação do ar do planeta, ou a promissora Primavera que convida a novos começos, com o despontar dos novos rebentos.

Já não chega saber que temos de mudar….agora há que fazer a mudança acontecer.

Agradeça este precioso tempo de vida que lhe foi oferecido e dê mais sentido à sua vida. Tudo pode mudar num piscar de olhos, porque a magia está sempre a acontecer, mas nós temos de fazer a nossa parte.

Pode começar por decidir mudar o seu sistema de crenças e limpar as suas crenças limitadoras. Substitua essas crenças por novas crenças empoderadoras. Ou pode começar por observar as emoções, que o seu corpo sabiamente guarda, e que já está na hora de curar. Associada a cada emoção estarão crenças que o impedem de viver como merece. Se necessária peça ajuda. Pode ser simplesmente isso que precisa de mudar. A nossa maior força vem do reconhecimento da nossa vulnerabilidade.

Sinta o privilégio que vida lhe está a oferecer para mudar a sua vida de acordo com as suas escolhas! Nada mais vai ser igual…e ainda bem! Permita-se fazer diferente de forma consistente. Abra o seu coração para as muitas bênçãos que o aguardam e disponibilize-se para receber as recompensas que virão ao aceitar a energia da colorida e corajosa Borboleta!

Que seja um fantástico e transformador mês para Todos. Eu também estou a torcer por Todos vocês! AHO !

Ana Paula Lago

