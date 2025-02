Fernanda Torres é virginiana com ascendente em Escorpião e Lua em Touro, uma mistura que une espírito crítico, preocupação com o detalhe, sensibilidade e arte. Virgem é um signo de detalhe, minúcia e perfecionismo, e quando se mistura com o profundo Escorpião, resulta em determinação, tenacidade, profundidade e malícia. A Lua em Touro traz um tom mais caseiro, de família, mas também de determinação, além de uma forte necessidade de segurança emocional.

Para quem olha para o mapa de Fernanda Torres, não vê o sucesso escrito nas estrelas. Fernanda precisou trabalhar arduamente e exaustivamente para colher os frutos que hoje colhe do seu trabalho.

Ela começou como filha da icónica Fernanda Montenegro, a maior e mais respeitada atriz brasileira de todos os tempos. Neste momento, Fernanda Montenegro torna-se a mãe de Fernanda Torres e não o contrário, pois Fernanda consegue, depois de anos e anos de trabalho duro e focado, deixar a sua marca no mundo.

Fernanda Torres traz um mapa difícil, em que é preciso muita luta, especialmente consigo mesma, para chegar onde chegou. Nada foi fácil, nenhuma porta se abriu espontaneamente, apesar de ser filha de quem é. Traz em si a marca da profundidade, da capacidade de regeneração em tempos de crise, que foram frequentes ao longo da sua vida.

Ela é profunda, obstinada e precisou de colocar as suas garras na vida para alcançar o lugar mais alto que se pode alcançar no caminho que escolheu trilhar. Nada foi fácil para Fernanda, tudo foi conquistado centímetro a centímetro, dias e dias de muito trabalho.

Imaginem o que é escolher o mesmo caminho que a sua mãe, que é a maior de todas?

Fernanda, além de nascer sob signos de muita determinação, possui um aspeto muito difícil no seu mapa, que mostra que precisou de se reinventar muitas vezes para sobreviver e ultrapassar obstáculos severos, primeiro dentro dela e depois no mundo. Ela poderia ter sucumbido, mas, felizmente, é dona de uma força interior descomunal, que a tornou a primeira e única atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro.

Será que ela vai levar o Óscar?

É bastante provável. Ela passa pelo seu segundo regresso de Saturno, um trânsito difícil, de muito trabalho e esforço, que costuma ser um divisor de águas na vida de todos nós. Quase nunca é tão positivo como está a ser para Fernanda, o que só mostra que a sua trajetória envolveu muito suor, pois Saturno é um planeta que só derrama as suas bênçãos sobre os filhos que realmente as mereceram.