No dia 6 de junho, Vénus, o planeta do amor, do prazer e da beleza, entra em Touro, o seu signo de domicílio, e você volta-se para os seus relacionamentos e sentido de estabilidade. Sente uma forte necessidade de enraizamento. Este é um trânsito que nos convida a desacelerar o ritmo e aceder aos sentidos, cultivar o que amamos e investir em tudo o que nos traz segurança emocional, física e financeira.

Vénus em Touro lembra-nos que o amor é um terreno fértil para plantarmos afetos e cuidarmos com dedicação e carinho, que o prazer está nos pequenos gestos diários e que o corpo é uma espécie de templo, e que devemos aliar-nos ao tempo para colhermos o que plantamos no tempo certo das coisas — ou seja, no tempo do Universo e não no nosso.

Todos vamos sentir a mudança de energia, mas cada um sentirá numa área diferente da vida.

Carneiro

Estará mais voltado para as suas finanças, pois este é um período fértil para investir em novos projetos que tenham como objetivo o aumento dos seus rendimentos e lucros. É um período também para consolidar vínculos e valorizar quem está ao seu lado. É uma ótima fase para cuidar do corpo e perceber sensações físicas que estão mais afloradas.

Touro

A entrada de Vénus no seu signo é uma ótima notícia! A sua presença atrai olhares interessados, pois estará a esbanjar beleza e afetividade. Este é um período excelente para cuidar da aparência, elevar a sua autoestima e olhar com mais carinho para os relacionamentos afetivos. Há também mais clareza sobre os seus próprios valores. Aproveite este período para viver com prazer e consciência.

Gémeos

Este é um período em que vai preferir distanciar-se de tudo e buscar silêncio e solidão. Estará introspetivo e seletivo nos relacionamentos. É um tempo para curar emoções do passado, reconectar-se com o prazer de estar só e observar padrões inconscientes nos relacionamentos que ainda carrega. Um amor do passado pode ressurgir.

Caranguejo

Nesta fase, estará mais voltado para as amizades, para a consciencialização da rede de apoio que possui e dos sonhos partilhados. Vénus convida-o a abrir-se para relacionamentos estáveis e duradouros, baseados em afinidades de alma. É também um ótimo período para atrair aliados e envolver-se em novos projetos que beneficiem a coletividade.

Leão

Vénus em Touro traz luz à sua carreira, beneficiando a sua imagem social e profissional. Mesmo que queira, não vai conseguir passar despercebido. É hora de brilhar, atrair boas conexões profissionais e ser reconhecido pelo seu valor e talentos. Pode fazer boas alianças no trabalho. O sucesso caminha ao seu lado.

Virgem

Nesta fase, estará mais aberto ao Sagrado, em busca de um sentido maior para a sua vida. Vénus traz um novo impulso aos seus ideais, à sua fé e traz expansão aos seus horizontes. Viagens, novos cursos e contacto com culturas diferentes podem trazer um novo prazer de viver. No amor, pode encantar-se por alguém que partilha a sua visão do mundo.

Balança

Para si, que também é regido por Vénus, este é um trânsito em que estará a derramar charme por onde passa. Emoções, sentimentos e necessidade de criar vínculos mais seguros tornam-se mais intensos, e sentirá necessidade de relacionamentos que envolvam mais entrega e verdade. Pode haver ganhos financeiros através de parcerias ou novos projetos.

Escorpião

Vénus ativa diretamente os seus relacionamentos. Este pode ser um dos períodos em que estará mais voltado para o amor comprometido. Será um período de alegrias, segurança e estabilidade na relação. Parcerias aprofundam-se, novos amores surgem com imenso potencial de durabilidade. É um tempo de equilíbrio e prazer partilhado.

Sagitário

Este é um período para cuidar mais de si, organizar uma rotina de trabalho, mas com atividades que equilibrem a sua saúde. Serão dias em que o prazer ganha força e destaque. É um ótimo período para cozinhar para quem ama, caminhar, alongar-se, exercitar-se e dormir bem. Um romance pode começar em ambientes de trabalho.

Capricórnio

Vénus, o planeta do amor, derrama algumas faíscas a mais na área que rege o romance, a criatividade e o prazer. O período é fértil — seja para conhecer um novo amor, seja para expressar as suas ideias com a segurança de quem sabe quem é. Sentir-se-á mais atraente e conectado ao que lhe dá prazer. Relações amorosas que já existem ganham uma pitada a mais de calor e paixão.

Aquário

Estará mais voltado para a sua casa e família nesta fase de Vénus em Touro. Pode sentir uma forte necessidade de acolhimento e segurança, mas também de cuidar da sua casa e passar mais tempo com entes queridos. Há também uma necessidade acrescida de fortalecer vínculos com as pessoas que ama. Relacionamentos que oferecem estrutura emocional ganham destaque.

Peixes

Nesta fase, consegue unir razão e emoção com facilidade — e quem ganha é a sua maneira de comunicar. As suas palavras são proferidas com ternura e afeto. Boas conversas, trocas carinhosas e mensagens cheias de significado fortalecem vínculos. Um amigo pode declarar-se ou apresentar alguém especial que vai mexer com o seu coração.