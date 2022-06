As emoções serão fortes, os ânimos andarão exaltados sob a inquieta influência deste signo de Fogo, e nem sempre será fácil controlar os nossos impulsos. Até onde podemos chegar?

Esta Lua Cheia será uma Super Lua, uma vez que se encontra mais próxima da Terra, o que faz com que pareça maior e com que a sua energia seja mais intensa.

A Super Lua Cheia em Sagitário traz ao de cima as emoções mais profundas, podendo trazer também revelações súbitas e a compreensão de verdades importantes sobre nós próprios. A fé e a intuição estarão em destaque, pelo que podemos finalmente compreender uma situação sob uma perspetiva mais abrangente, relacionando melhor os factos.

Ainda assim, a Super Lua em Sagitário deixa-nos mais impulsivos e com uma certa tendência para o exagero, que pode conduzir-nos a juízos errados e fazer-nos interpretar mal os factos que nos são apresentados. Por esse motivo, devemos refrear os nossos ímpetos e avaliar bem todas as informações que temos antes de nos precipitarmos e tomarmos uma decisão da qual podemos vir a arrepender-nos logo de seguida.

Por muito que queiramos compreender e dominar uma situação, há que contar com possíveis bloqueios ou falhas de informação, principalmente porque a Lua Cheia formará uma conjunção com Saturno retrógrado em Sagitário, obrigando-nos a assumir uma postura mais séria. Ainda assim, esta energia ajudará a esclarecer algumas situações, lançando luz sobre aspetos que desconhecíamos.

Sob a influência da Lua Cheia em Sagitário, pode ser favorecido:

- Ao expressar os seus sentimentos a alguém que ama;

- Ao dinamizar a sua relação afetiva, procurando reacender a chama da paixão;

- Ao avançar na concretização de metas importantes;

- Ao definir objetivos materiais e estratégias para os alcançar;

- A nível financeiro, mesmo que tenha de correr alguns riscos (seja prudente);

- No alargamento de horizontes, sendo uma excelente altura para viajar;

- Em novos estudos e em tudo aquilo que contribui para a expansão de horizontes e para o desenvolvimento pessoal;

- Em aprendizagens que o ajudem a ter novas competências.

Nesta Super Lua Cheia há uma forte influência de Neptuno, o planeta da ilusão e do sonho, que forma um aspeto tenso ao Sol e à Lua, o que pode causar-nos insegurança e aumentar as nossas incertezas e as dúvidas em relação ao que é melhor para nós. Este planeta está também associado à intuição e convida-nos a confiar mais naquilo que sentimos que devemos fazer, mesmo quando não conseguimos basear as nossas ações em dados concretos.