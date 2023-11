Poesia dos Céus: Raro ciclo sinódico de Marte e Sol em Escorpião – o seu Calendário Astrológico,

Marte e Sol iniciaram um Novo Ciclo que dura de 18.nov.2023 a 09.jan.2026.

A última vez aconteceu em 2,3 nov 1991: o que aconteceu na sua vida, caso já cá estivesse?

Que padrões, o que aprendeu, o que fez florescer nos 2 anos seguintes?

E como os temas de Escorpião, sensíveis e exigentes – do sexo à morte, do poder (de qualquer tipo) ao dinheiro, dos tabus às formas mais dispares de intimidade, venho recordar uma chave de Alexander Lowen, (psicanalista que desenvolveu a psicoterapia corporal conhecida como análise bioenergética) para lidarmos com a disfuncionalidade relacional (que tem sido um dos grandes temas deste ano 2023, com a Vénus retrograda em Leão).

“A `traição´ da linguagem reside na sua capacidade de enfeitiçar os incautos.

Quem são os incautos?

Ser incauto é não ter consciência.

Faltam áreas de sentimento na pessoa incauta – uma condição que a predispõe à ansiedade, obscurece o seu julgamento e a torna suscetível à traição das palavras.

Como o seu ego não se enraíza na base sólida do sentimento corporal, ele precisa de garantia e apoio externos. Ele é, neste aspecto, como uma criança carente – desesperada pela aprovação da mãe (o que se reflete na relação afectiva).

“O bajulador/predador, é um sedutor inteligente que percebe esse desespero na sua vítima. A pessoa ingénua não está disposta a confrontar a realidade da sua vida.

Ela não observa as caretas, os trejeitos, os gestos raivosos, os tons vazios, os olhos frios e o corpo distorcido do orador (predador). Ela fechou os olhos da mente para esses sinais físicos como indicações de personalidade.

O conhecimento pode ser enganoso quando não está associado à compreensão.

Onde o conhecimento se enraíza nos sentimentos do corpo, torna-se compreensão. Quando o ego se enraíza no corpo, o indivíduo adquire uma visão interior de si mesmo.

Quanto mais profundas forem as raízes, mais profundo será o insight (revelação, tomada de consciência).” In Alexander Lowen, “A Traição do Corpo” (Capítulo 14, O Ego e o Corpo: Conhecimento e Compreensão).

Há uma ingenuidade perigosa, inconsciente, que nos coloca à mercê dos “Martes” desatinados alheios, e outra ingenuidade “integra” que é sabedoria e, nas palavras de Marie Louise Von Franz (In “Sombra e Mal nos contos de fadas”, Páginas 222-224):

“… simboliza genuinidade e integridade básicas da personalidade. Se as pessoas não têm na sua essência mais íntima uma genuinidade, ou uma certa integridade, elas perdem-se ao enfrentar o problema do mal. São apanhadas. Essa integridade é mais importante do que a inteligência ou o autocontrole, ou do que qualquer outra coisa (...) O dom da integridade inocente é uma centelha divina no ser humano.” Marie-Louise Von Franz

Marte está então, agora, iniciando novo ciclo sinódico com o sol - cazimi - no coração do Astro que representa a Consciência Crística.

Os Vedas dizem que quando Marte está cazimi com o Sol, ainda não expressa a sua potência plena, por estar em combustão.

É claro que é muito fogo concentrado no signo do profundo, do esotérico, do oculto: atenção ao vulcão interior. Sejam arritmias cardíacas, ou raivas que implodem.

Em Astrologia Védica, ele é um “planeta maléfico” que também pode representar a Morte - sobretudo violenta, dessacralizada, maldita. Como tragicamente vemos hoje nas guerras deste mundo.

Marte é simultaneamente o regente exotérico – do nível da personalidade – e esotérico - do nível da alma, do signo de Escorpião. Isto significa que o nível de consciência do indivíduo, é que determina o uso e o resultado da energia poderosa de Marte, neste seu reino.

É o guerreiro sedento de sangue, rancor, vingança, ou o Guerreiro que implacavelmente protege a Vida, como valor mais Sagrado.

É o algoz da auto sabotagem em todos os formatos e feitios, ou o cirurgião que retira o tumor e sutura a ferida, para cicatrizar.

Como usaremos esta energia que agora nos convoca fortemente a lançar sementes onde temos Marte no nosso Mapa Astral?

Dependendo dos nossos Martes natais, assim vamos viver este ciclo.

Se tiver por exemplo o seu Marte em Touro, vai iniciar mais lento, mais cauteloso, mais prudente e mais agitado pelo desafio da oposição, e sacudido pelo efeito de Júpiter e Urano neste signo.

Se o tiver em Peixes, vai sentir - a chave aqui, é mesmo SENTIR - o apelo forte, mas não se esqueça também - e isto é válido para todos os signos - que os dragões que precisamos realmente vencer, estão dentro de nós.

Respeitando o “modus operandi” dos nossos Martes pessoais, ajamos com a coragem, a ousadia, o foco e a decisão que este tempo oferece e a que chama.

Escorpião, como já vimos, representa temas sensíveis da vida; amiúde os nossos traumas impedem o avanço consistente, a acção determinada; sabotam as melhores decisões.

Se sentir, peça ajuda, faça terapia – como eu faço, desde os 14 anos (com alguns interregnos claro ?); trabalhe-se, não desista de si.

Seja também compassivo consigo mesmo, afinal o processo de “parir” o Divino, a consciência Crística, desde as entranhas do mais humano que somos, é dose ?, cheio de sonhos desfeitos, promessas quebradas, vergonhas escondidas, desgostos inesperados pelo Caminho.

Como disse Jeff Foster, santifiquemos esses momentos desconcertados e desconcertantes, os estragos intencionais ou incontroláveis, com os nossos amor, atenção e gratidão. Com eles aprendemos tanto! Faz parte da dança, agora, siga!

- Este novo ciclo que como disse, termina em 9 Jan 2026, terá 3 momentos importantes (aponte na sua agenda):

- 14 Outubro 2024: a primeira quadratura (crescente) de Marte (aos 21 graus de Caranguejo) e Sol (aos 21 graus de Balança). De 18 Nov 2023 até aqui, é fase de planeamento e aplicação das mudanças e transformações acima referidas. Fase de acção, de dar tudo.

-16 Janeiro 2025: oposição Sol (aos 26 graus de Capricórnio) Marte – aos (26 graus Caranguejo). Fase de colher os frutos do que fizémos, das direções escolhidas, da fidelidade às decisões assumidas.

- 20 Abril 2025: segunda quadratura (minguante) do Sol (grau 1 de Touro) e Marte (grau 1 de Leão). Fase de análise da colheita havida.

Achei, ainda, muito interessante e por isso quis partilhar consigo, as seguintes datas e propostas astrológicas, nesta POESIA DOS CÉUS, em que ligo as propostas de Marte às dos planetas sociais e transpessoais:

- Os Ciclos de 7 anos (septénios são importantes em Astrologia e referem o movimento estruturante do planeta Saturno).

- Este ciclo sinódico de Marte - que levará consigo por 2 anos, a tensão da oposição a Urano (mudanças, imprevistos, revelações, renovações) - termina em Janeiro de 2026, ano importante com a conjunção de Saturno e Neptuno aos zero graus de Carneiro, em Fevereiro de 2026.

Ou seja, o que fizermos AGORA, as sementes que tivermos nutrido hoje, florescerão e serão húmus para nos ajudar, no nosso processo individual, face a esse grande novo ciclo Mundial!

Se recuarmos 7 anos desde 2026, chegamos ao final de 2019, início da Pandemia que ficou assinalada com a conjunção de Júpiter e saturno em 2020, aos zero graus de Aquário: novo ciclo colectivo!

Se recuarmos ainda mais 7 anos, chegamos a 2012, ano das profecias Maias de o “fim de um mundo” e início de outro ciclo, com, desta vez (em Outubro) Saturno e Neptuno aos zero graus (de novo um começo), respetivamente, de Escorpião e de Peixes e com Marte em Escorpião também!!

O Céu pontua o Caminho alumiando os nossos passos, para que a Luz da Consciência expanda, e nos possamos cumprir, a quem Nascemos para Ser.

- Em 9 Janeiro 2026, Marte inicia novo ciclo sinódico com o Sol, aos 18 graus de Capricórnio e algumas semanas depois, novo ciclo com Plutão aos 3 graus de Aquário!

Vamos entrar o ano com grandes chamamentos face aos nossos posicionamentos colectivos – sejam ideológicos, políticos, sociais ou outros, o que é importante é o quão pudémos trabalhar-nos, depurarmo-nos e fortalecermo-nos, para sermos de mais valia para o Plano Divino.

Finalmente, estas semanas que se seguem até à Lua Nova de Sagitário, são excelentes para… evacuar!

Em todos os planos, do físico ao mental, emocional e espiritual, que há muita caca em muitos pobres de espírito, em muita alma vendida aos demónios, em muitas relações caducadas, em muitas estruturas neste nosso mundo. A caca que Plutão traz ao de cima…que com a força de Marte, sejamos vitoriosos.

Todos tivemos já momentos de superação, de alegria concretizadora, de frutos merecidos por um esforço responsável. Que essas memórias nos inspirem o passo, que o Céu abençoe o empenho e que a Força esteja connosco!

Com Amor,

Vera Leal FemininoConsciente EViagens

Consultas: 965303341

Vera Leal FemininoConsciente

#femininoconsciente

https://www.facebook.com/VeraFariaLealInternational

Instagram: vera_faria_leal