No dia 20 de abril tivemos uma Lua Nova em Carneiro com um eclipse solar, o que abriu um "portal energético" e deu início a um período que pode trazer revelações e mudanças, tanto dentro de nós como nas situações com as quais lidamos. Os períodos que rodeiam os eclipses são energeticamente mais intensos, pois amplificam a energia lunar, que é sempre mais forte na Lua Cheia e na Lua Nova.

Entretanto, Mercúrio ficou retrógrado e, logo no dia 1 de maio, Plutão também ficou retrógrado.

Sendo um planeta de trânsito lento, Plutão tem um impacto mais forte de cada vez que fica retrógrado, já que os efeitos desse acontecimento se prolongam por um período mais longo. Plutão rege o "submundo", isto é, todos os assuntos ligados ao que nos é mais íntimo e ao que dentro de nós é mais sombrio estão especialmente enfatizados pela influência de Plutão. Este também é o planeta que governa o poder e as pulsões e paixões mais profundas, fazendo com que tudo aquilo que é mais visceral em nós possa vir ao de cima.

Estamos ainda sob os efeitos da retrogradação de Plutão, que é mais sentida nos primeiros e nos últimos dias em que ocorre, o que pode deixar-nos mais exaltados, irritáveis, ansiosos e cansados. Plutão está em Aquário e, tendo ficado retrógrado, pode fazer aflorar à superfície temas que estão ocultos ou que procuramos evitar. Dores antigas, traumas, medos profundos, bloqueios, mágoas e revoltas que estão no nosso subconsciente podem manifestar-se nesta altura, fazendo com que sejamos obrigados a assumi-las ou com que seja mais difícil lidar com elas.

Uma vez que Mercúrio, o planeta que rege o pensamento, as ideias e a comunicação, também está retrógrado, é também mais difícil expressar da melhor forma o que sentimos e, até, compreender o que se está a passar dentro de nós. Há maior propensão para contratempos, avarias em aparelhos elétricos, eletrónicos, no carro e em casa.

É neste contexto de maior tensão interior e confusão à nossa volta que surge a Lua Cheia em Escorpião que, por si só, seria já bastante intensa, na medida em que Escorpião, que é justamente regido por Plutão, que está retrógrado, é o signo associado à transformação interior, às paixões intensas, a tudo o que é mais profundo, emotivo, intenso. Neste caso temos uma energia ainda mais estrondosa, porque a Lua Cheia vem acompanhada por um eclipse lunar.

Os eclipses lunares lidam com as emoções mais escondidas e profundas havendo, assim, na energia planetária dominante, uma forte incidência e recorrência neste tema - as emoções profundas e as sombras da nossa personalidade, os nossos medos, traumas e mágoas estão, sem sombra de dúvida, a vir à superfície. Eles precisam de ser reconhecidos para que possam ser resolvidos, o que se processa de forma lenta e através de um esforço empenhado nesse sentido.

Algumas pessoas podem chegar que está na altura de fazerem terapia, de terem um acompanhamento especializado que as ajude, de uma vez por todas, a libertarem-se dos bloqueios que até aqui as têm condicionado e impedido de se sentirem livres e donas do seu destino. Plutão retrógrado, que está em Aquário, fala-nos sobre liberdade, sobre a necessidade de nos sentirmos livres para que possamos recuperar e reclamar o nosso poder pessoal, o livre-arbítrio, o direito a escolhermos de que forma queremos viver a nossa vida.

A Lua Cheia em Escorpião com eclipse lunar opõe-se ao Sol, que está no signo Touro, o signo da estabilidade, da lentidão, mas também, tal como Escorpião, do ciúme e da possessividade. Estarão particularmente enfatizados, como tal, os problemas que possam existir num relacionamento e que estejam ligados a ciúmes, à necessidade de controlo, de ter domínio sobre si próprio, sobre o outro e sobre a relação. Os assuntos em destaque são, provavelmente, questões antigas e profundamente enraizadas, feridas que nunca foram devidamente saradas, podem envolver uma traição, algum tipo de deslealdade ou falha num compromisso.

Esta Lua Cheia com eclipse lunar está associada ao eclipse solar que ocorreu em outubro de 2022 e pode, como tal, ajudar a encerrar assuntos que estiveram em destaque na sua vida nessa fase.

Acima de tudo, encare esta Lua Cheia com eclipse lunar como uma oportunidade para se libertar de tudo o que é tóxico na sua vida e dentro de si. Ela representa uma purga, a possibilidade de se purificar, limpando a sua energia de tudo aquilo que a intoxica e que o impede de sentir-se leve e solto.

Evite os confrontos com outras pessoas, que podem ser mais difíceis de evitar porque estará mais irascível e impaciente. Aproveite esta energia para estar mais a sós consigo mesmo, adie conversas importantes e difíceis. Sabe como está o óleo na panela quando levanta fervura? É um pouco assim que todos nós podemos sentir-nos neste período.

Evite que caia seja o que for dentro "da panela", não alimente um foco de tensão que, por si só, já se encontra bastante aceso e intenso. Esta energia é muito favorável se for devidamente canalizada para fazer mudanças interiores, para arrancar de dentro de si as dores mais íntimas que o condicionam, para se superar a si próprio, para recuperar o domínio da sua vida, para se transformar e, se for caso disso, para se restabelecer. O Universo convida-o a renascer... siga o seu apelo!