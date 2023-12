2024 será um ano com muitos motivos para termos que avançar buscando maior suporte na fé, na espiritualidade e na crença de um dia melhor.

Ao longo de 2024 teremos vários planetas retrógrados:

Comecemos por Mercúrio que este ano passará por 4 retrogradações. Curiosamente o ano inicia e termina com o movimento retrógrado de Mercúrio.

Mercúrio vai estar retrógrado de 13 de Dezembro de 2023 a 2 de Janeiro de 2024 em Capricórnio, de 1 Abril a 25 de Abril em Carneiro e de 5 a 28 agosto em Virgem, e de 25 Novembro a 15 de Dezembro em Sagitário.

Nestas fases, já se sabe que se deve ter maior atenção ao estado de presença nas palavras pois elas podem moldar muito da nossa vida e existência.

Saturno vai estar retrógrado de 29 Junho até 15 de Novembro em Peixes pedindo a cada um de nós para não nos dispersarmos perante as cobranças e exigências da vida.

Júpiter vai estar também retrógrado, em Gêmeos no final do ano de 9 de Outubro de 2024 até 5 de Abril de 2025, que nos pedirá uma revisão daquilo que não nos permite progredir, mas também uma análise das atitudes ou comportamentos excessivos que possamos ter adoptado.

Marte vai estar retrógrado em Leão, de 6 de Dezembro de 2024 a 24 de Fevereiro de 2025 o que poderá gerar guerras, confrontos, conflitos por um excesso de ação, ego e energia explosiva e reactiva.

Para o ano de 2024 podemos considerar dois momentos diferentes pautados pela presença de Júpiter e Saturno.

Podemos considerar o primeiro semestre mais leve ou menos complicado que o segundo em que poderão surgir fases de maior tensão, conflitos e claro maior resiliência de cada um para poder suportar algumas situações.

Júpiter irá mover-se entre Touro e Gémeos. Até ao dia 25 de Maio, Júpiter está em Touro trazendo oportunidades e crescimento, e por isso tornamo-nos mais cientes do valor das coisas e da importância do conforto material.

As metas tornam-se mais realistas e acessíveis, e a partir de 25 de Maio, Júpiter passa para Gémeos onde ficará até dia 26 de maio de 2025.

Nestes largos meses destaca-se a vontade de aprender, alargar, estudar ou expandir, saindo de alguma da acomodação de Touro.

Atenção, no entanto, nesta fase para não dispersar ou ficar no superficial.

Sejamos então persistentes para que as novas informações e oportunidades surtam os efeitos e resultados merecidos.

Como tanto se fala, 2024 será um ano regido por Saturno, o grande mestre, senhor do karma mas dos desafios e das dívidas. Mas este é um ano mais lento, com muitos detalhes e limitações também, ano em que vemos muitas das consequências do que fizemos para o bom e menos bom. Ano de colheita.

Dois meses importantes: Em Agosto e Dezembro, Saturno e Júpiter desafiam-se trazendo avanços e recuos, falsas promessas ou melhorias.

Poderá haver maior reatividade por parte das pessoas, rebeliões.

Saturno em Peixes leva-nos a olhar as nossas raízes mas nunca esquecendo a nossa ligação a Deus, ao divino e da importância de cuidarmos não só do nosso dinheiro mas também e sobretudo da nossa saúde mental, emocional, espiritual.

Plutão a partir de 20 de Janeiro está definitivamente em Aquário ajudando em questões de avanços tecnológicos, ecologia, sustentabilidade, avanços científicos, inteligência artificial que será a tônica dos próximos 20 anos

4 Eclipses em 2024:

25/ 3 eclipse lunar em balança

8/4 eclipse solar em Carneiro

17/9 eclipse lunar em Peixes

2/10 eclipse solar em balança

Os eclipses vão sobretudo tocar o tema das relações e do nosso Eu nas mesmas. Poderão fazer-nos pensar em temas sobre a nossa identidade dentro da relação.

A importância também da mudança dos nodos lunares para o eixo Carneiro/ Balança que se iniciou a 17 de julho e permanecerá até janeiro de 2025.

O Nodo Norte em Carneiro ajuda a tomar decisões de forma mais rápida, no entanto pode ser muitas vezes rápida demais e pouco refletida.

Podemos dizer que a primeira parte do ano pode começar de forma mais fácil podendo depois piorar.

2024 é um ano 8, no tarot a carta o ano será a justiça.

8 associado ao poder, ao reconhecimento, aos bens, à estabilidade financeira que quando bem distribuída se traduz na igualdade e na pacificação ( também em que tudo se torna mais claro, e tudo vem mais á superfície).

O mês de Março e Abril podem ser marcados por grandes flutuações ou mexidas inesperadas na economia que se pode estender até Maio (pela ligação de Júpiter e Úrano)

Dicas conclusivas:

Aproveitem o início do ano até Maio para juntar dinheiro, pedir aumentos, trabalharem a vossa prosperidade.

Tracem objetivos claros e viáveis. Sejam persistentes. Invistam a longo prazo.

Vejam o que é realmente importante tanto a nível de recursos de tempo e dinheiro.

Depois disso, no segundo semestre, atenção a confusões, aldrabices, mexericos na sua vida.

Estejam atentos ao modo como comunicam e se expressam.

Façam cursos, mas saiam da superficialidade. Aprofundem conhecimentos de forma a estar mais preparados para obstáculos ou desafios profissionais e financeiros

Sejam mais criteriosos se tiverem de apostar em novos investimentos.

A nível geral, Touro, Gémeos, Caranguejo e Capricórnio serão os mais beneficiados.

Alexandra Ramos Duarte

Leia no Sapo Lifestyle Asnprevisões para cada signo:

https://lifestyle.sapo.pt/astral/previsoes/alexandra-ramos-duarte