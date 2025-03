A semana começa sob a influência de Vénus e Mercúrio retrógrados em Carneiro, e de um eclipse lunar que ocorreu em Virgem no dia 14. Esta pode ser uma semana em que a nossa paciência será testada e em que devemos manter a calma perante pequenos obstáculos que, certamente, encontraremos pelo caminho. Carneiro é um signo de fogo que nos impulsiona para novos começos, mas com Vénus e Mercúrio retrógrados, esse impulso pode, em alguns momentos, encontrar problemas e dificuldades para se expressar.

Podemos deparar-nos com atrasos, extravio de e-mails importantes, adiamento de reuniões, perda, roubo ou avaria de telemóveis e computadores, e viagens canceladas. A paciência é o que o Universo nos pede nos próximos dias, por isso, respiremos fundo e façamos escolhas racionais. No dia 14, ocorreu o primeiro eclipse do ano, um eclipse lunar total, que promete trazer algumas questões do passado para serem devidamente encerradas e abrir espaço para que novas energias possam entrar.

Em Virgem, questões relacionadas com o trabalho e a saúde ganham relevância, no entanto, é preciso ver em que casa do teu mapa estão os 24 graus desse signo. Se tiveres planetas entre os 20 e 28 graus de Virgem, Peixes, Gémeos ou Sagitário, serás impactado por este eclipse, através de mudanças significativas na tua vida. Se não tiveres, nada de significativo ocorrerá. No dia 20, começa o novo ano astrológico, que marca o início de um novo ciclo, um ano regido por Júpiter, considerado o melhor planeta do zodíaco.

Podemos esperar um ano de crescimento e, apesar de tudo, podemos ter mais fé e otimismo com as mudanças que estão prometidas para este ano. Júpiter rege Sagitário, por isso, volta ao teu mapa e descobre a casa onde se encontra Sagitário e a área da vida que será impactada por essa regência. Esse será o setor que envolverá crescimento e novas energias na tua vida. Saturno e Neptuno já estão unidos em Peixes e, já nesta semana, poderemos assistir à queda de muitas estruturas e às sementes de algo novo que começa a surgir e a concretizar-se. Pode ser um período em que ocorra um grande terramoto, mas vamos torcer para que eu esteja errada.

Especialmente uma estrutura religiosa pode começar a ruir. Todos estamos a preparar-nos, mesmo que inconscientemente, para uma nova ordem mundial e social que começa a ser construída este ano, com mais força no segundo semestre. O importante é estarmos abertos ao novo, que, lentamente, começa a surgir bem diante dos nossos olhos.