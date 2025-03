No primeiro dia da semana, já começamos a sentir alguma mudança de energia, pois, no dia 14, sexta-feira, teremos o primeiro eclipse de 2025. Trata-se de um eclipse lunar, que ocorrerá por volta das 5h30, no horário de Brasília, aos 24 graus de Virgem. Portanto, se tem Sol, Lua, ascendente ou planetas importantes entre os 20 e 28 graus de Virgem, Peixes, Gémeos e Sagitário, estará entre os mais impactados por este evento.

A energia de um eclipse permanece activa durante cerca de 6 meses e promete mudanças importantes e definitivas na vida dos mais influenciados por este evento. É um acontecimento bastante significativo que mobilizará temas como trabalho e saúde, mas também questões relacionadas com os planetas envolvidos no mapa de cada um de nós. Os mais sensíveis já começaram a sentir o movimento de mudanças até um mês antes da data do evento e nos seis meses seguintes.

Vénus em Carneiro está retrógrado e, no sábado, dia 15, será a vez de Mercúrio começar também o seu movimento retrógrado em Carneiro. Unidos, podem indicar atrasos, confusões e mal-entendidos, mas também projectos que precisaremos adiar e que voltarão a fazer parte dos nossos planos, antigos amigos e amores do passado que voltarão a bater à nossa porta.

Júpiter em Gémeos parece estar parado de tão lento que está no seu movimento directo, mas, no fim da semana, começa a acelerar o seu ritmo e traz consigo a promessa de boas notícias. Ele estará em Gémeos até início de junho, quando entra em Caranguejo, mudando completamente o seu campo de influência.

Saturno e Sol caminham de mãos dadas em Peixes durante toda a semana e recebem um excelente aspecto de Marte em Caranguejo, indicando um tempo em que as nossas decisões serão ponderadas e pensadas antes de serem colocadas em prática. Estaremos mais racionais e sensatos, não nos deixando levar pela impulsividade e o excesso de ansiedade. Teremos controlo, mesmo quando provocados.

Vénus e Mercúrio também unidos, mas em Carneiro, recebem um excelente aspecto de Plutão em Aquário, indicando um tempo de mudanças transformadoras nos relacionamentos amorosos e de amizades. As mudanças serão positivas e podem envolver pessoas do passado e novas soluções para antigos problemas.

Semana de muitas mudanças e preparem-se para mais! Na próxima semana, temos o início do novo ano astrológico e, na última semana do mês, mais um eclipse e a entrada de Netuno em Carneiro. Março pode ser um mês decisivo para todos nós.