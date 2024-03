Semana de semana 3 a 9 março 2024, Lua Minguante em Escorpião

Semana que enfatiza o que emocionalmente está em processo de fechamento, conclusão, morte e renascimento.

A Lua em Escorpião é muito intuitiva, psíquica, intensa, profunda: aproveite as informações e percepções para as suas decisões, reflexões e transformações.

Alimente o seu remédio interno – como o veneno do escorpião ou da serpente, é também deles que se faz o antidoto, o anti-Duo: como na homeopatia, a cura é feita de versões mais diluídas do mesmo veneno.

Então, os mesmos aspectos vividos de outra forma, curam regeneram.

Vivido pelo lado negativo, é uma lua de cobranças, ciúmes, invejas, manipulações, conflitos que não se conseguem resolver, dramas intempestivos, rupturas desnecessárias e radicais.

Vivido pelo lado consciente, esta fase lunar conclusiva confere fortalecimento, superação, empoderamento.

Nas questões afectivas em geral, é uma oportunidade de trabalhar sensibilidades excessivas, suscetibilidades imaturas, vulnerabilidades que precisam ser conscientemente lidadas com, para podermos comunicar com os outros sem nos sentirmos feridos, atacados, postos me causa, quando eles nos dizem algo mais difícil, mas sem intenção negativa.

È preciso essa maturidade para aceitar críticas, reparos construtivos e saber equilibrar com bom senso, os nossos conflitos externos.

O perigo aqui, é de rejeitarmos liminarmente o feedback dos outros e de assim, perdermos uma grande oportunidade de evolução. A poética do encontro humano é uma Arte, e às vezes, o encontro humano não é nada poético nas suas colisões de pontos de vista, opiniões, sensibilidades e visões. Mas é desta dança que se faz destino humano.

Júpiter apoia estes entendimentos, a compreensão de algo onde fomos excessivos, exagerados; onde guardamos ressentimentos; para exercer a sabedoria do perdão, da compaixão e da recuperação emocional e relacional.

Apoia sabedoria e justiça, sendo que a justiça última é a divina, é a do Carma e do Dhrama; não a que fazemos pelas próprias mãos.

Esta fase pode ser maravilhosa para cura emocional, pela lucidez e clareza que propicia, pelo apelo de libertação do mais pesado e denso em nós. Vénus em sêxtilo ao Quíron apoia imenso esta terapia interna e relacional.

Semana importante para fazer a síntese da Lunação de Aquário, dos últimos 23 dias. Correcções, ao rumo, com muito boa capacidade de romper hábitos e/ou circunstâncias que são para o nosso bem maior.

Como estão harmonizadas as nossas crenças, convicções, relativamente ao nosso estilo de vida?

Como é que elas se manifestam e abençoam o nosso trabalho, prioridades e resultados?

É mister conhecer a raiz, a causa dos nossos registos e padrões, para podermos mudar e melhorar os resultados a alcançar.

É uma lunação poderosa de revelações, que abrem os nossos Caminhos se procurarmos aprendizagem, autoconhecimento, sabedoria de vida e melhores resultados.

Com os Amantes Cósmicos ainda enlaçados, com a recepção mútua de Vénus e Urano, regente da união, temos muita dinâmica e capacidade de avançar usando ambas as energias, yin e yang na parte do Mapa onde temos Aquário. Para expandirmos, prosperarmos e individuarmos, sermos mais criativos na parte onde temos Touro!

De 17 a 21 abril, Júpiter ficará conjunto a Urano e Vénus será a anfitriã deste novo ciclo, o que é importante, dando uma nota venusiana a este novo ciclo:

- Inovação nas áreas venusianas e em nove de Vénus, sermos mais uranianos: no amor, intimidade, sexualidade, relações, trocas, artes, estéticas, visões de futuro mais arrojadas, capazes de canalizar mais Vénus, mais prazer, conexão, proximidade. Fim da estagnação nas relações, energia que move, rompe ou cria de novo parcerias, contratos, acordos.

- Novos horizontes para novas possibilidades futuras estão agora a nascer.

- Não receie ser excêntrico na área onde tem Aquário e touro: aí tem que subir a fasquia, quebrar os limites, renovar os padrões, ser mais expressivo, criativo, original e único.

É o mote para todo o ano - sobretudo os próximos 3 meses – sendo que esta é uma boa fase de planeamento.

Vénus em triângulo ao Nodo Sul ajuda-nos a libertar algo na zona do nosso Mapa Astral onde temos Balança. Na parte do mesmo Mapa onde temos Aquário, Vénus ajuda-nos a atrair os recursos, sejam materiais ou relacionais, soluções, circunstâncias novas, para libertarmos passado na zona do mapa onde temos Balança.

Nutra o que lhe é valioso na parte Aquariana do seu Mapa, para que Júpiter possa expandir e trazer prosperidade na parte Touro do seu Mapa Astral. Saturno em Sextilo a Júpiter apoia este planeamento desde que seja sério, coerente, responsável.

Então aproveite bem esta grande oportunidade de renovar a sua Vida!

Com Amor,

Vera Faria Leal

