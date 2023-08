Hoje 30/8/23. é um dia muito especial em termos energéticos!

O mês não podia terminar da melhor maneira com a Super Lua Azul no signo mais sensível do zodíaco, Peixes.

O termo Lua Azul está relacionado, por ser a segunda Lua Cheia no mês de agosto!

Hoje à noite a Lua estará magnifica, linda grande, brilhante, a expandir toda a energia da emoção, do amor, da dádiva, compreensão, amor, altruísmo, a trazer benefícios para os signos de água, Caranguejo, Escorpião e Peixes.

Para todos uma Feliz Lua Cheia!

Cristina candeias