Dia 30 Marte fica retrógrado em Gémeos, permanecendo até ao dia 13 de Janeiro do próximo ano.

Esta é uma energia que muitas vezes nos pode tirar o foco na ação e ao mesmo tempo também e rapidez na mesma.

Poderemos sentir a nossa energia menor ou como se tivéssemos sempre que estar a tomar decisões ou fazer escolhas o que poderá ser bastante esgotante.

Sendo Marte o planeta da vitalidade sempre que ele entra em movimento retrógrado poderíamos sentir mais cansaço e simultaneamente mais agressividade por não estarmos a conseguir andar no ritmo que outrora criamos. Por isso Isto pede mais calma e mais paciência.

No dia 1 a lua que cresce em aquário nos pede para romper com antigos padrões usando a racionalidade típica deste signo de ar para terminar com antigos moldes sociais e barreiras que agora devem ser transpostas.

Avancemos agora e sem tabus.

Alexandra Ramos Duarte