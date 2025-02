Esta semana, Marte prepara-se para o movimento direto e no domingo, dia 23 de fevereiro, inicia esse movimento após dois meses e meio de retrogradação. Este movimento é retomado com Marte em excelente aspeto com Saturno, indicando um período em que estaremos mais racionais e a agir de forma metódica, centrada e sistemática.

Marte está relacionado com a agressividade e capacidade de conquista e, enquanto retrógrado, além de impedir que os nossos projetos, pessoais e de trabalho, avancem sem obstáculos, diminui também a nossa energia vital, arrancando de nós a nossa força e vitalidade. Marte retrógrado trouxe atrasos, mal-entendidos, confusões, pessimismo, falta de coragem, dúvidas, entre outros estados de espírito. Com Marte a caminhar em movimento direto, recuperamos a nossa força e encorajamo-nos a lutar pelo que queremos, pois a nossa vontade é mobilizada. Vamos lembrar que vontade é diferente de desejo. O desejo, normalmente, existe por algo que nos traz satisfação imediata. A vontade é uma grande força que reside em nós e está relacionada com a construção das nossas vidas. É como uma força suprema do Universo que existe dentro de nós.

Marte está relacionado também com a vontade, com a agressividade construtiva, a capacidade de enfrentamento e superação.

A nossa determinação nasce da vontade e transforma-nos em causadores e construtores de realidades. Sem vontade, não somos nada, não construímos nada, apenas caminhamos como marionetas controladas por um destino sem forma. A vontade brota da consciência de onde queremos chegar, do que queremos conquistar, dos nossos objetivos.

Marte retrógrado tolheu-nos essa vontade objetiva, a clareza de onde queremos chegar. Por isso, a impotência tem a ver com Marte retrógrado, que é a sensação de que não temos força para agir e transformar.

Com Marte em movimento direto em Carneiro, estaremos mais agressivos e destrutivos, se estivermos inconscientes dos nossos objetivos. A intolerância e a impaciência são também características de Marte, portanto, precisamos de exercitar a nossa capacidade de suportar algumas situações e pessoas, literalmente, aumentar a nossa carga para aguentarmos e controlarmos a nossa vontade de explodir e mandar tudo para o ar.

Quando em bom aspeto com Saturno, a necessidade de controlo é subjetiva e estudada. Estaremos mais concentrados e focados nos nossos objetivos, que serão alcançados de forma racional e metódica.