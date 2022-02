geja o vídeo com as previsões paras cada signo

O sol já está em peixes desde o dia 18.

Vamos olhar o sonho e sobretudo perceber o que até agora nos afastou dele.

Será uma maneira de trabalhar o que já estava desajustado.

Um amor que estava a ser alimentado pelo vazio e que não era por isso real,por exemplo, pode ser resolvido.

No dia 23 a lua míngua em Sagitário. Ainda que uma lua minguante possa nos trazer um pouco de cansaço e introspecção, esta lua por estar em sagitário ainda que seja de questionamento, traz mais alegria e energia que as comuns luas minguantes.

É hora de nos re-orientarmos, re-equilibrarmos e sobretudo deixar para trás situações onde já não haja verdade ou confiança.

Olhe as mensagens por detrás de qualquer conflito que lhe possa aparecer para melhor se conhecer e analisar os seus modus operandum.

Alexandra Ramos Duarte