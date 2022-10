Veja as o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 23 de outubro temos a entrada do Sol e da Vénus em Escorpião. Será também o fim de Saturno retrógrado.

No dia 28/10 Júpiter entra em Peixes, o que nos proporcionará esperanças renovadas, trazendo uma espécie de alívio.

No dia 29, Mercúrio junta-se ao sol e à Vénus em Escorpião.

Semana de lua nova também em Escorpião, o que a leva a ser profunda, densa e intensa.

Os dias trazem novos ânimos.

A fé ajuda na busca de respostas.

Semana bastante introspectiva, em que a vontade de socializar pode ser muito baixa ou nula mesmo.

Veja o que precisa mudar em si, pois isso irá se refletir na relação que tem com as pessoas à sua volta. Não estarão para grande palavras e conversas.

Alexandra Ramos Duarte