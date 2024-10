A semana começa com a Lua no signo de Escorpião, as emoções estão profundas, intensas, nestes dias tudo é levado muito a sério.

A Lua desentende-se com Úrano a trazer instabilidade nos nossos afetos. Mercúrio, deus da comunicação, encontra-se muito bem ligado a Júpiter a trazer fluidez e melhoria nos contactos. Vénus em Escorpião está harmoniosamente ligada com Marte, quer dizer que no dia 8 os assuntos do coração estão facilitados, existe um clima de romance e sensualidade entre os casais. Saturno continua a fazer aspetos de segurança e estrutura para os signos de água (Caranguejo, Escorpião e Peixes). Marte na casa do relacionamento dos capricornianos, bem ligado a Saturno, está a pedir a estes nativos que assumam novas responsabilidades. Como existe no céu uma dissonância entre Neptuno e Júpiter, todos devemos ser prudentes com situações ilusórias. Desejo a todos uma feliz semana, Cristina Candeias