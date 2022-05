Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 16 Lua cheia em escorpião que promete trazer intensidade. Os fins não têm de ser maus. Não resista ao novo. Aceite a oportunidade que o céu lhe dá de desapegar.

Vénus em carneiro. Os solteiros podem sentir vontade de encontrar um novo amor ou começar numa nova relação. Possíveis encontros.

Marte e Netuno estão em Peixes, os sonhos podem estar mais perto do que imaginava antes. Não tenho receio de arriscar. Confie mais em si.

Mercúrio retrógrado em gémeos até dia 3 Junho. As atenções mantêm-se redobradas no que faz, escreve ou assina. O melhor será resolver coisas do passado, mas evitar tudo o que seja contratualizar algo novo.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus

Ouça o áudio das previsões para todos os signos