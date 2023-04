Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 20 é um dia especial. Dia de eclipse solar e lua nova. Acontece no eixo Carneiro- Balança e traz uma vontade de quebrar tendências e ciclos.

Vamos mais atrás da nossa essência e de forma destemida, é sempre uma época de transformações e recomeços.

A altura pede um maior domínio dos medos e traz uma oportunidade de perceber como situações muitas vezes inconscientes nos empurram para lugares sagrados e necessários.

As relações humanas merecem também um novo olhar, nas quais deveremos ser únicos porém respeitadores dos valores do outro.

Para um crescimento saudável ambas as partes precisam de entender onde e como evoluir, evitando o confronto de egos ou a manifestação egoísta das vontades.

Alexandra Ramos Duarte