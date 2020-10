Em inglês há uma expressão que, traduzida à letra, diz "uma vez numa lua azul" ("once in a blue moon") e que se refere a algo que, por ser difícil de acontecer, é raro. Chama-se Lua Azul à segunda Lua Cheia que ocorre no mesmo mês e é, de facto, algo que não acontece com frequência, já que o ciclo lunar é de 28 dias e, como tal, geralmente só há uma Lua Cheia em cada mês.

A Lua Azul acontece a cada dois anos e meio, aproximadamente, apenas em meses com 31 dias, caso a primeira Lua Cheia aconteça a 1 ou 2 desse mês. Em fevereiro, mês com 28 ou 29 dias, nunca pode haver uma Lua Azul. A próxima Lua Azul só acontece em 2023, e não será no Halloween. De facto, coincidir a Lua Cheia com a noite de Halloween também não é comum, apesar de haver inúmeras ilustrações de cenários alusivos a essa noite mística que exibem uma Lua Cheia no céu. Só voltaremos a ter uma Lua Cheia na noite de Halloween em 2039, e ela não será uma Lua Azul.

Em outubro de 2020 assistimos a uma rara exceção e temos, no dia 31 (noite de Halloween, uma das noites com maior carga energética do ano), a segunda Lua Cheia do mês. A primeira aconteceu no dia 1, no signo Carneiro. Esta segunda Lua Cheia, que ocorre no dia 31, está no signo Touro, e é ainda mais importante em termos energéticos porque, para além de se opor ao Sol em Escorpião - o signo das transformações e da intensidade - coincide com o período do ano que, desde o tempo das civilizações mais antigas, é considerado como sendo aquele em que a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual se torna mais ténue, aproximando-os.

A nível energético, a Lua Azul representa uma duplicação de energias. Ela é ainda mais forte do que a Lua Cheia, funcionando como uma espécie de "segunda chamada" - se a primeira Lua Cheia do mês trouxe algum tipo de mudança ou de agitação à nossa vida, a segunda Lua Cheia volta a obrigar-nos a agir. E, mesmo que a primeira Lua Cheia não tenha tido grande impacto sobre a sua vida, a Lua Azul trará provavelmente desafios ou oportunidades, pois há uma nova ênfase na ação, na necessidade de fazer, na intensificação de acontecimentos que visam desafiar-nos para que possamos aprender algo.

A Lua Azul em Touro chama a nossa atenção para o sentido de posse - algo que é especialmente vincado na personalidade dos nativos deste signo. Temos maior necessidade de segurança, quer seja a nível material, como emocional e até mental. A Lua Cheia em Touro pode pôr a descoberto fragilidades, para que sejamos conduzidos no sentido daquilo que precisamos de construir melhor. Teremos de reforçar as nossas bases, os pilares físicos e humanos onde nos apoiamos para nos sentirmos protegidos e seguros. Numa altura em que a Humanidade se debate com o alastrar da epidemia, torna-se ainda mais urgente cuidar da segurança individual e coletiva, fortalecendo a nossa proteção, o escudo que nos ampara e deixa mais seguros.

A Lua Cheia em Touro opõe-se a Escorpião, outro dos signos para quem o sentido de posse é algo muito significativo. Mas, enquanto que Touro tem necessidade de sentir que algo é "seu", Escorpião é possessivo de uma forma mais profunda, porque vive tudo de forma muito intensa e espera a mesma entrega dos outros. Escorpião tem necessidade de liberdade, mas deseja sentir que aquilo que cativou também foi cativado por si.

Questões ligadas ao ciúme e à liberdade nos relacionamentos podem ser postas em destaque neste período, mas também assuntos ligados com a segurança material, com a estabilidade financeira, com a posse de casas e de bens e, também, questões que dizem respeito à estabilidade interior. Este período favorece as mudanças interiores, as transformações em geral, principalmente aquelas que são mais dolorosas e que implicam um forte mais firme e profundo com o passado.

Por coincidir com o período do Samhain, o fim de um ciclo, esta Lua Azul é muito favorável para tomar decisões relacionadas com mudanças pessoais e interiores.

Faça os seus pedidos neste período, pois o mundo espiritual está agora particularmente próximo, atendendo mais facilmente aos nossos apelos.

Esta Lua Cheia tem a particularidade de se encontrar mais afastada da Terra, podendo até parecer que é menor. Em termos energéticos, isto significa que pode sentir maior dificuldade em compreender as mensagens que recebe ou ter a sensação de que as situações só se complicam. Não haverá, por enquanto, soluções à vista, mas isso não significa que o potencial deste período não seja crucial para o resultado que espera. A célebre frase bíblica "felizes aqueles que acreditam sem ver" representa bem aquilo que é a essência deste período: ele tem um forte poder de atração e de manifestação daquilo que deseja alcançar, mas os resultados ainda demoram a chegar.

Astrologicamente a energia deste fenómeno é intensificada também pelo facto de Úrano estar em oposição ao Sol. Úrano, que está retrógrado em Touro, apresenta maior tensão ao Sol em Escorpião, exaltando facilmente os ânimos e acentuando a impaciência. É preciso redobrar o cuidado para evitar atitudes de intransigência e intolerância. O lado positivo deste aspeto é que ele pode trazer desfechos inesperados, mudanças súbitas que desbloqueiam situações que estavam paralisadas e, até, a possibilidade de encontrar uma solução de forma mais criativa e totalmente fora do habitual. Pode haver encontros surpreendentes, discussões explosivas e mudanças abruptas. A tendência geral é para que haja um ambiente de instabilidade e, por isso, é preciso ter ainda maior capacidade de manter o foco e a serenidade. São aconselháveis as atividades que contribuem para o bem-estar, para a paz interior e para a serenidade.

Dependendo do seu signo do Zodíaco, do seu Ascendente e signo lunar, pode sentir de forma mais intensa os efeitos desta Lua Azul, o que significa que pode sentir-se mais tenso, confuso, irritável ou até apático e desanimado. Os signos Escorpião, Touro, Leão e Aquário são mais afetados por esta Lua e podem enfrentar maiores dificuldades durante este período, mas são também aqueles que podem colher maiores benefícios, assim saibam canalizar as suas energias e concentrar-se nas suas metas durante este período. Aquilo que desejam, por mais impossível de realizar que lhes possa parecer. Afinal de contas, tudo é possível "uma vez numa Lua Azul".