Estamos neste momento a viver as últimas horas do ano com o sol no grau 29º de Peixes.

O último grau de Plutão em Capricórnio.

O primeiro grau de Saturno em Peixes.

As últimas horas antes da primeira Lua Nova do novo Ano Astrológico.

Não te admires por isso de te sentires entre duas realidades. Exaust@ de velhos dramas que parecem não ter solução mas com uma enorme esperança que um qualquer milagre nos abra a porta para uma cura imprevista ou libertação há muito desejada.

Procura neste poderoso mês por isso resistir à reactividade, manter o centro, respirar fundo, resistir aos testes, evitar projeções, confiar na dança da vida que traz e leva o que precisa movimento, limpeza e cura.

Bem hajas <3

Vera Luz

20/03/2023

