No dia 16 de abril, Mercúrio, o deus da comunicação, do comércio e dos acordos, abandona o signo aquático de Peixes, após uma passagem desafiante por este signo. Para além de ter passado pela sua fase de retrogradação, esteve também conjunto a Saturno durante vários dias. Agora, inicia a sua travessia por Carneiro, o primeiro signo do zodíaco, de natureza cardinal e do elemento fogo, marcando novos começos.

Carneiro é um signo singular, pois carrega em si capacidades importantes que, aliadas a Mercúrio, podem facilitar e trazer benefícios no trabalho e nos negócios. Todo signo cardinal possui a capacidade de avançar, de se lançar em direção à concretização do que deseja, por serem signos naturalmente assertivos.

Além disso, sendo um signo de fogo, Carneiro traz as características da objetividade, dinamismo, coragem, impulso e fé. Como signo de inícios, a energia ariana promete mudanças e novidades.

Mercúrio é o planeta da comunicação, das trocas, dos bons acordos e das negociações. Num signo como Carneiro, podemos esperar um período propício para o arranque de novos projectos, entrevistas de emprego, dinamismo nos negócios e trocas mais diretas e eficazes.

Mercúrio também rege as amizades, a vida social, a inteligência e o mundo das ideias, tornando-nos mais sociáveis, simpáticos, abertos e comunicativos. Afinal, Mercúrio é o regente do agitado signo de Gémeos.

Todos os signos serão favorecidos com a entrada de Mercúrio em Carneiro, ainda que esta energia se manifeste em diferentes áreas da vida.

Carneiro

Os nativos de Carneiro serão diretamente beneficiados. Espera-se um período socialmente agitado, com a chegada de novas pessoas que trarão grandes benefícios, tanto na vida pessoal como profissional, através de novas amizades, acordos ou bons negócios.

Touro

Os nativos de Touro estarão mais reservados, focados no mundo das ideias e no planeamento estratégico de novos projectos e lançamentos a médio prazo. Tudo será desenvolvido nos bastidores, longe do olhar público, mas partilhado com pessoas da sua confiança.

Gémeos

Regidos por Mercúrio, os geminianos estarão mais assertivos e inclinados a trabalhos em equipa. Este é um excelente momento para discutir e desenvolver projectos colaborativos. A comunicação estará em alta, favorecendo contactos com grandes grupos, instituições e empresas.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo estarão completamente voltados para a carreira. Novas estratégias profissionais e projectos ganharão destaque, e a comunicação mais eficaz irá beneficiar acordos e aumentar a visibilidade no meio profissional.

Leão

Leoninos estarão com foco em projectos ligados à comunicação digital, ensino e até relações internacionais. Também podem surgir oportunidades em áreas espirituais e de desenvolvimento pessoal, sobretudo através de plataformas online.

Virgem

Este é o momento ideal para que os nativos de Virgem planeiem, com atenção ao detalhe, projectos que envolvam parcerias financeiras. A preparação cuidadosa será a chave para o sucesso em investimentos e grandes negócios.

Balança

Os nativos de Balança devem voltar a sua atenção para parcerias profissionais e comerciais. A colaboração será essencial para o crescimento. Com uma postura mais comunicativa e simpática, terão maior facilidade em alcançar bons acordos. Excelente período para entrevistas e alianças.

Escorpião

Escorpianos poderão celebrar acordos vantajosos no ambiente profissional. É uma excelente fase para iniciar novos projectos ou procurar novas oportunidades no mercado. A comunicação será fluída, favorecendo contactos e entrevistas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais sociais e criativos. Projectos artísticos ou inovadores ganham força e poderão ser colocados em prática de imediato. A vida social também estará mais movimentada, com a possibilidade de fazer novas amizades inspiradoras.

Capricórnio

Os capricornianos estarão mais recolhidos, com uma forte concentração em assuntos domésticos ou em projectos realizados a partir de casa. O período favorece negócios ligados ao sector imobiliário e gestação de planos que se revelarão frutíferos nas próximas semanas.

Aquário

Aquarianos estarão especialmente comunicativos e focados em novos acordos e negociações. O ensino e a formação estarão em destaque, especialmente em formato online. É também um excelente momento para investir num curso ou especialização.

Peixes

Os piscianos estarão mais focados em finanças. Este é um excelente período para criar estratégias que permitam aumentar os rendimentos. O céu favorece bons negócios, investimentos e oportunidades de crédito ou financiamento.