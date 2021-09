Esta é a altura ideal para pôr a sua vida em ordem, pois a Lua Nova em Virgem favorece a prudência, a ponderação, a isenção e o rigor, que irão facilitar a tomada de decisões e ajudá-lo a fazer escolhas mais acertadas.

A Lua Nova é sempre uma fase propícia aos começos, à renovação, às mudanças. Neste caso, como ocorre em Virgem, um signo do Elemento Terra e que se distingue pela sua prudência e capacidade analítica, pelo rigor e pela meticulosidade, os inícios que são protegidos por esta fase lunar são aqueles que dizem respeito à nossa vida interior. E eles são, na verdade, os mais importantes, pois as verdadeiras transformações acontecem sempre dentro de nós.

A Lua Nova ocorre no dia 7 de setembro. Esta Lua põe em destaque as questões relacionadas com a saúde — um dos temas mais importantes para o signo Virgem — sendo ideal para iniciar novas rotinas mais saudáveis, para abandonar hábitos nocivos, fazer uma dieta ou começar um plano de treinos, assim como para fazer, de uma vez por todas, os exames médicos, análises ou qualquer outro tratamento que temos vindo a adiar. Do mesmo modo, é tempo de ir ao médico e prestar a devida atenção para algo que a nossa saúde nos tem vindo a alertar.

A Lua Nova em Virgem desperta o nosso lado mais prático, racional e prudente, o que pode ajudar-nos, e muito, em decisões difíceis de tomar e em medidas drásticas que precisamos de implementar. Deixe de parte os rodeios e as hesitações, mostre firmeza e empenho e não queira ser demasiado ambicioso: a lição que Virgem nos ensina é que são os pequenos passos aqueles que fazem a diferença e que nos ajudam a percorrer as maiores distâncias.

A vida profissional também será beneficiada pela influência desta Lua, ajudando-nos a por as tarefas em ordem e a organizar melhor tudo o que temos para fazer, planificando o trabalho para que possamos tirar melhor partido dos recursos de que dispomos. Será mais fácil agir de forma consciente e sensata, tendo os dois pés bem assentes na terra, e os trabalhos iniciados nesta fase gozam de uma boa estruturação e de bases sólidas com potencial para o desenvolvimento futuro.

Esta Lua Nova é um poderoso tempo de cura, lembrando-nos que o primeiro passo é sempre dado na nossa mente. Tome consciência dos seus pensamentos para que possa compreender aquilo que, neles, o está a prejudicar, e para que possa mudá-los, melhorando a sua vida. Reencontre dentro de si a forma de afastar pensamentos tóxicos e o lugar onde se sente seguro, quando a sua segurança e estabilidade são ameaçadas.

Uma vez que esta fase lunar traz a possibilidade de curar feridas antigas, é possível que elas aflorem à superfície, para que possam finalmente ser tratadas e eliminadas. Cuide de si com amor, atenção e carinho, procure compreender aquilo de que realmente precisa, e o que pode fazer por si.

​Reserve tempo para si próprio, para rir, para descontrair. Faça aquilo que lhe dá prazer, dê tempo ao seu corpo, dedique-se à sua felicidade.