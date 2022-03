O primeiro acontecimento astrológico de março é a Lua Nova em Peixes que, numa altura em que o mundo vive com a angústia da guerra, nos traz a confiança e o alento necessários para não deixarmos de acreditar que, fazendo o que podemos, é possível multiplicar os efeitos positivos de cada ação, se nunca perdermos a esperança - num mundo melhor em geral e em nós próprios e naquilo que desejamos construir na nossa vida, a nível individual.

Esta Lua Nova tem uma energia muito profunda e ajuda-nos a aceder à nossa espiritualidade de forma mais íntima e intensa.

Peixes é o último signo do Zodíaco, e representa o culminar da experiência humana na Terra, do homem que sucessivamente encarna, vida após vida, para evoluir enquanto alma e poder ascender à luz.

O signo Peixes, por definição, é aquele que está mais ligado à dimensão transcendental, sendo também aquele que melhor entende a pequenez humana face à imensidão do cosmos e, ainda assim, a grandeza que está ao nosso alcance em cada gesto, em cada ação. Talvez por esse motivo os nativos de Peixes tenham sempre um ar sonhador, como se vivessem entre o mundo concreto e um outro mundo paralelo, que só eles conhecem e a que só eles têm acesso.

Peixes é, em sentido genérico, o signo da compaixão, é aquele que sente as dores do outro, o que se emociona perante a singeleza de cada ação e com os milagres da natureza como o desabrochar de uma flor, o nascimento de uma cria, as primeiras folhas que despontam nas árvores depois do inverno, as aves que regressam todos os anos ao mesmo ninho. Este é, também, o signo que se auto-sacrifica de bom grado em prol dos demais, que sofre com o sofrimento alheio, que é capaz de, verdadeiramente, sentir.

(Atenção! Esta é uma descrição genérica e que diz respeito aos traços básicos caraterísticos do signo Peixes, mas obviamente há pessoas que se sacrificam e que são profundamente empáticas em todos os signos do Zodíaco.)

Esta energia de compaixão e espírito de sacrifício estará em destaque nesta Lua Nova, que nos traz a possibilidade de mergulharmos até lugares escondidos dentro de nós e encontrarmos, dentro deles, aquilo de que neste momento mais precisamos, tanto a nível individual como coletivo.

A Lua Nova é sempre a fase ideal para os começos e para dar início a algo que desejamos concretizar. Esta Lua Nova tem uma energia muito especial, devido aos aspetos astrológicos que ocorrem em simultâneo com ela.

A Lua Nova em Peixes está em conjunção com Júpiter, o planeta da expansão, das oportunidades, da sorte e também da fé, o que nos traz confiança e otimismo, tão necessários neste momento difícil. Apesar do que se passa no mundo, e mediante as condições individuais em que cada pessoa se encontra, a nível individual este período é favorável para começar um projeto novo, para avançar com a realização de um sonho e para dar um novo impulso à sua vida amorosa.

A Lua Nova forma um sextil com Úrano, o planeta dos imprevistos, o que pode ajudar-nos a romper com padrões antigos e a arriscar de forma mais corajosa em direção a algo que há muito ambicionamos.

Apesar de haver uma forte energia impulsionadora, que nos ajuda a avançar, a Lua Nova ocorre também quase em simultâneo com a conjunção de Vénus, Marte e Plutão, o que pode intensificar as emoções e trazer algumas reações explosivas.

É possível que se sinta agitado, ansioso e desconfortável neste período, especialmente se pertence ao signo Peixes, Virgem, Capricórnio ou Touro, como se sentisse que alguma coisa está prestes a mudar de forma muito significativa dentro de si e, por conseguinte, na sua vida.

Mercúrio, por sua vez, também forma uma conjunção com Saturno, o que traz uma energia de seriedade e de responsabilidade. É difícil, neste período, pensar com leveza face aos acontecimentos, mas podem surgir ideias que vão trazer bons resultados no futuro.

Neptuno, que é o planeta regente de Peixes, forma um aspeto harmonioso com o Nodo Lunar Norte, o qual se associa à missão que viemos desempenhar, e isso significa que esta Lua Nova pode ajudar-nos a perceber, de forma intuitiva e difícil de justificar conscientemente, algo que nos ajuda a alinhar com o nosso propósito de vida.

Aproveite a energia da Lua Nova em Peixes para:

- Ajudar o próximo, contribuindo da forma que lhe for possível para ajudar quem mais precisa;

- Ouvir a sua voz interior - para que isso seja possível importa reservar algum tempo só para si, sem ter de estar ocupado com qualquer atividade;

- Fortalecer os laços afetivos que o ligam a quem mais ama;

- Fortalecer a sua intuição, dedicando-se a atividades que o ajudem a conectar-se com o seu Eu superior fazendo meditação, uma leitura de cartas de tarot, indo a uma Igreja ou fazendo qualquer atividade que de algum modo esteja relacionada com a espiritualidade);

- Fortalecer a sua fé;

- Ampliar os seus conhecimentos, estudando, lendo e empenhando-se em novas aprendizagens, especialmente se elas estiverem ligadas a áreas como a espiritualidade, o bem-estar ou a psicologia;

- Fortalecer a sua ligação à Natureza e os laços com os seus animais de estimação;

- Ajudar animais abandonados e/ou que precisam de cuidados;

- Analisar uma situação importante na sua vida, como um relacionamento amoroso, um amor do passado ou uma escolha profissional - poderá, agora, ver factos que até aqui lhe passaram despercebidos, e que vão ajudá-lo a ter uma perspetiva bastante diferente e melhor fundamentada.

Tenha em atenção que:

- Pode haver alguma tensão relacionada com dinâmicas de poder, especialmente em relacionamentos;

- Os ânimos podem descontrolar-se facilmente;

- Há uma forte tendência para a impulsividade;

- Os obstáculos são transponíveis - mesmo que não consiga, por enquanto, superar uma limitação, a sua persistência, a fé e a determinação vão ajudá-lo a resolver aquilo que agora o preocupa.