Esta Lua Nova tem uma força e uma energia que é muito especial, porque haverá uma combinação de forças neste signo, o que é raro. Haverá, ao todo, 6 corpos celestes em Aquário, o que faz com que esta fase lunar seja particularmente intensa - e benéfica para fazer qualquer tipo de libertação.

Aquário é o signo que está em destaque neste ano, porque é nele que se encontram Saturno e Júpiter, responsáveis por um profundo processo de mudança, pelo qual estamos todos a passar. No entanto, em fevereiro e, em particular, nos dias 10 e 11, esta energia é ainda mais intensa. O Sol, Vénus e Mercúrio (que está retrógrado) também estão neste signo e, nestes dois dias, a Lua também transita nele. No dia 11 forma uma conjunção ao Sol, o que marca o início do período lunar conhecido como Lua Nova.

A Lua Nova em Aquário é uma das mais favoráveis para mudar de hábitos, quer seja no que diz respeito a rotinas, a práticas alimentares mas também, e sobretudo, a assumir uma mudança a nível mental, passando a encarar as situações de outra forma.

Este signo pertence ao Elemento Ar e, por isso, o domínio das ideias e pensamentos é uma das suas principais áreas de ação. Alguns dos seus nativos são até acusados de serem frios e distantes. Isto acontece porque Aquário consegue analisar as situações sob um ponto de vista prático e racional, como se estivesse fora delas. Tem, até, alguma dificuldade em lidar com as emoções, porque procura sempre uma justificação lógica, evitando tudo o que não consegue controlar ou compreender. Para além disso, por ser um signo de Ar, flui com facilidade, não ficando preso aos pormenores.

Por esse motivo, a Lua Nova em Aquário pode dar-lhe uma ajuda preciosa para se libertar de uma situação que lhe traga desconforto.

Aquário é o signo mais revolucionário do Zodíaco, sendo conhecido por desafiar as normas e as convenções e por questionar tudo o que é imposto. Tem, na sociedade, um profundo papel libertador, porque é aquele que não se cala perante as injustiças e que procura saber sempre mais, compreender, desvendar, descodificar.

Este signo é regido por Úrano, o planeta que muitas vezes despoleta grandes mudanças, sempre com vista ao progresso, à evolução e à melhoria das condições de vida. Visa sempre o bem-estar coletivo, tendo fortes preocupações humanitárias e um notável espírito de grupo, sendo capaz de sacrificar a sua vontade pessoal em prol daquilo que considera que beneficia os outros.

Porque este signo tem uma mente visionária e consegue descobrir soluções onde os outros insistem em ver problemas, esta fase pode ajudar-nos, a título individual, a ver com maior clareza as situações, fazendo despertar a nossa mente para outras perspetivas que, dando-nos uma nova visão dos factos, podem ajudar-nos a resolvê-las.

É uma fase propícia ao alargamento de horizontes, sendo favorável para investir em novas aprendizagens. Aproveite para fazer formações online ou para iniciar aulas à distância, quer seja de uma atividade física, quer seja de um passatempo novo para si. É um bom período para todo o tipo de descobertas e para desafiar a sua mente a ir além daquilo que já que conhece, do que lhe é familiar e confortável.

Lembre-se que, na nossa vida, aquilo em que focamos a nossa energia ganha força e amplitude. Quanto mais se concentrar numa situação, maior importância ela terá. Sob o efeito da Lua Nova em Aquário esta expansão será ainda maior, por isso escolha com cuidado aquilo em que pensa, e a forma como pensa sobre esses assuntos.

(Por exemplo, se alimentar a ideia de que algo vai correr mal ou que não vai concretizar-se, é essa sua crença em relação à situação que se torna mais forte.)

Esta é uma boa fase para lançar novas sementes na sua vida, principalmente aquelas que podem vir a criar mudanças na sua realidade e conduzi-lo a situações que lhe tragam maior realização, satisfação e bem-estar, qualquer que seja a área da sua vida em que sente que alguma coisa precisa de mudar. Procure dar forma concreta aos seus desejos, visualizando-os já realizados e procurando formas alternativas de lidar com os assuntos. Quando fazemos o mesmo que sempre fizemos, obtemos o mesmo que sempre obtivemos. A mudança ocorre quando nos predispomos a agir de uma maneira diferente pois, dessa forma, podemos obter resultados diferentes.

Nesta Lua Nova podem voltar a assumir particular destaque as situações da nossa vida com que nos confrontámos a 20 de dezembro de 2020, quando ocorreu a Grande Conjunção entre Saturno e Júpiter. Alguns acontecimentos associados a essa altura podem ter aberto portas para outras dimensões da nossa vida, e elas serão agora ativadas, ajudando-nos a avançar.

Uma vez que esta Lua Nova vem acompanhada por uma conjugação de planetas em Aquário, há uma maior concentração de energia, e isso pode provocar inquietação, dificuldade em dormir, agitação interior e confusão mental. A clareza só surge depois da escuridão, e as grandes crises antecedem muitas vezes as maiores revoluções.

Concentre-se em atividades que lhe permitam descontrair a mente e não tenha pressa em concretizar as suas ideias. Por enquanto, dedique-se a conceber os seus projetos e a focar a sua energia na crença de que eles podem realizar-se. Acreditar de verdade, dentro de nós, que é possível, é sempre o primeiro passo - indispensável - para que eles se realizem.