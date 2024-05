Este Maio, é o Més do Divino Feminino.

Dia 1, Beltane, a celebração da Sexualidade Sagrada e das Deusas do Amor, como as celtas Blodeuwed e Rhianon.

Dia 2, a nossa Vénus quadrou Plutão, Hades (que no dia seguinte retrogradou), o seu raptor no mito greco-romano onde ela se metamorfoseou de Core-Perséfone. Combusta no coração do Sol, como Estrela da Manhã ganha cores da Deusa que na Suméria era Inanna, na Assíria Ishtar, na Fenícia Astarte. Corajosa, guerreira, sábia.

Em 23, dia da Lua Cheia, faz conjunção à lunação, a Júpiter e a Urano!

Como se não bastasse, sempre no seu reino taurino!

E o dia 13, é de Maria, a face cristã da Mãe Divina. Aqui na Indonésia celebra-se a Lua Cheia de dia 23, a do Buda, Wesak.

O prazer do Feminino é criar Beleza no quotidiano. Tanto pode ser a beleza da oração, como a de colocar flores em casa. Tanto pode ser a Beleza da serenidade da Mulher, como a Beleza de largar o volante nas relações afectivas e aprender a receber e a ser nutrida.

O Feminino vibrante coloca o Sagrado em primeiro lugar: nas suas rotinas diárias, no seu coração.

Primeiro, DeusDeusa.

Depois, a nutrição do eu, o auto cuidado quotidiano: por falar nisto, dia 28 Maio ofereço o WEBINARIO WOMEN WELLNESS:

Só depois do melhor cuidado com a sua saúde integral, deve a prioridade da Mulher plena, ser o seu companheiro.

Vénus em Touro ensina esta Arte. Tem um lado sombrio, que é o desejo pelo excesso de conforto, pelos excessos nos prazeres, que originam preguiça, materialismo, possessividade, ganância, apatia. E Touro tende a tornar a vida dos que lhe são próximos, “cúmplices na partilha dessa adição pelo prazer”. Atenção pois!

Também nesta Lua Nova, a Deusa acabada de sair, como vimos acima, do quadrado com o seu amante Plutão, imbui de intensidade e desejo este tempo. Acresce Urano, que traz novidade, materializa mudanças, actualiza formas, relações e distribuição de recursos.

Na Cabala Judaica, Touro é também um signo de cura. Mas a Luz da cura pode operar tanto mais poderosamente, quanto mais livres formos, do apelo regressivo de uma zona de conforto bloqueante e involutiva.

Pode parecer um paradoxo - e é, um dos P`s do Feminino – mas este mês pode ser o melhor do ano, para exercitarmos a arte do extremo auto cuidado, que inclui libertar-nos dos confortos imobilistas.

Se direcionarmos sabiamente a energia de Marte exaltado em Carneiro e bem ligado a Plutão, a cura, o equilíbrio, a revigoração, poderão ser notáveis nesta fase.

Urano dá a Luz que revela o que precisamos romper com. Cura física, emocional, mental e espiritual.

Esta Lua Nova tem alguma Água, graças a DeusDeusa, ainda que não seja com planetas pessoais. O Elemento que humedece com doçura, ternura, afecto e compaixão, esta terra fixa, pesada, com tendência à secura

.Vénus, gérmen da Vida, da Forma e do Amor, ensina em Touro, a trazer à terra-matéria, a vivência do Amor. “Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. Já não “como a nós mesmos”, mas como a “Consciência Crística nos ama”. O Amor é a libertação para a ascensão; a sua prática grava na Alma, o sentimento de imortalidade que nos cumpre resgatar.

O regente esotérico de Touro é Vulcano, que se alinha como o “ferreiro-alquimista” do corpo-alma, que nos purifica malhando o corpo emocional com o ferro e o fogo da vontade da alma para que o “Plano divino se manifeste”.

A Frase-Chave da Alma deste signo é:

“Eu vejo e quando o Olho está aberto tudo é Luz”.

O desígnio maior deste signo, é iluminar o mundo, como o serviço maior que Buda prestou à humanidade.

Com Júpiter e Urano em Touro (já escrevi crónicas sobre esta rara conjunção neste signo) os seus nativos e a área do nosso Mapa Astral que contém Touro, está muitíssimo activada, aberta para renovação, iniciando-se aí vários ciclos, como o Lunar de 28 dias, o Solar de 1 ano e o Jupiteriano, de 12 anos.

Se essa área está a sofrer uma crise de redireccionamento, aproveite os bons auspícios desta Lua Nova para semear uma nova prosperidade futura, nesses assuntos e temas.

Invista agora visão e energia para ser mais autêntico e fecundo nessa área do seu mapa; aponte a bússola do sentido, na melhor direção que a sua intuição aconselhar. É a direção das oportunidades que serão colhidas nos diversos momentos relacionados com os ciclos já mencionados.

Proteja as bençãos Venusianas na parte do seu Mapa que Touro acolhe. E as bençãos de Júpiter, acabado de percorrer o chão que a Lua Nova pisa. Uau!

Sentimentos de maior clareza e sabedoria intuitiva, sobre o nosso Caminho, ao mesmo passo em que a Lua Nova cresce. Também no rasto dos eclipses em Touro-Escorpião, de 2021-22, veja o que estava a acontecer por Novembro de 2021 que agora culmina - com especial relevância para os assuntos onde tem no seu Mapa Astral, este eixo.

O Espírito pavimentou o Caminho, os dados estão lançados. Deixemos as peças do dominó rolar, e activar o fluxo, a direção e o propósito que é O certo para nós!

Com afecto,

