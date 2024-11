A semana começa com uma mudança significativa de energias. Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, entra no pragmático Capricórnio, marcando o início de um período em que estaremos mais realistas e focados nas questões práticas dos relacionamentos pessoais e profissionais.

O compromisso torna-se o pilar central nas relações e qualquer vínculo que se forme nesta fase terá essa marca distintiva.

Assumiremos mais responsabilidades e procuraremos estabilidade, mesmo nos casos em que já haja um compromisso. Como Vénus também rege as finanças, a sua passagem por Capricórnio traz a possibilidade de aumento nos rendimentos ou, pelo menos, uma forte necessidade de encontrar novas fontes de renda e investir de forma mais sensata. A praticidade tomará o lugar do romantismo e idealismo, tanto no amor quanto nas questões financeiras.

Marte está em Leão e continua sob a pressão de Plutão, que se encontra nos últimos graus de Capricórnio, prestes a despedir-se deste signo após 16 anos. Este período é marcado por tensões e emoções difíceis de controlar. A intensidade e os riscos permanecerão elevados até cerca de 20 de janeiro de 2025, e voltarão a incomodar em abril. Este é um momento para controlar impulsos, evitar discussões, mesmo as mais triviais, e redobrar os cuidados com acidentes.

No dia 15, a Lua entra na fase Cheia em Touro, alinhada com Urano e em harmonia com Netuno em Peixes e Plutão em Capricórnio. Este alinhamento indica dias propícios para concluir planos e projetos iniciados há algumas semanas. No entanto, é um período em que os imprevistos podem surgir, exigindo controle emocional. Manter a serenidade mental será crucial, por isso, procurem meditar e praticar exercícios de respiração para equilibrar o sistema nervoso.

O fim de semana tende a ser mais tranquilo, embora a tensão entre Plutão e Marte persista. Esta tensão aumentará na próxima semana, a partir do dia 19, quando Plutão entrar em Aquário e exercer maior pressão sobre Marte em Leão. Estes dois planetas, conhecidos por suas energias combativas, formarão uma configuração desafiadora no eixo Leão/Aquário, testando a nossa tolerância. Falaremos mais sobre este aspecto na próxima semana. Por agora, meditem diariamente!