Os planetas influenciam não só as pessoas, como todos os seres vivos e toda a matéria orgânica do sistema solar. Além do efeito gravitacional, cada planeta emana uma energia distinta como se fosse reflector de uma determinada luz do espectro solar, uma espécie de foco electromagnético e radioactivo que interage com todas as partes do sistema, por analogia, o mesmo se passa com um órgão do corpo humano, onde tudo se encontra em relação simbiótica no seio do todo.

Em astrologia, cada planeta emite uma energia muito própria que se traduz em tipologias comportamentais, quando relacionamos cada planeta com a estrutura da psique. Assim, e como exemplo, a dominante venusiana expressa numa pessoa atributos ligados à doçura, à sociabilidade, ao gosto pelo prazer, à sensibilidade e afinidades estéticas.

Luís Resina

www.luisresina.com