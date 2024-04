Bem! Numa semana de conjunção rara (20) e em 23, de Lua cheia potente de Escorpião-Touro em quadrado a Plutão (Oh Deuses!) o nosso Dia da Liberdade acontece num 25 cheio de intensidade mundial!

O dia exato da conjunção rara, o 20 de abril de 2024. Mas os seus efeitos começaram a semear-se logo quando Júpiter entrou em Touro, em maio de 2023.

Veja o que começou a acontecer na sua vida, na área Touro do seu mapa natal. É aí que este fogo de artifício se desdobrará!

Júpiter-Úrano em Touro - Conjunção rara:

- Úrano só volta a pisar Touro em abril de 2102, daqui a 78 anos (!).

- Júpiter volta a Touro para se unir a nova conspiração/co-inspiração com Úrano em abril de 2107 (daqui a 83 anos!).

- Como “curiosidade” astrológica espantosa, alia-se a esta conjunção Júpiter-Urano nesse mesmo dia 2 de abril de 2107, o planeta Saturno!

Os três astros grau por grau (!) aos 17 de Touro!

Como se ainda não bastasse para revolucionar seriamente a Terra para os nossos netos e bisnetos, Plutão também estará na equação, e dia 8 de maio desse mesmo ano, teremos - acredito que haja mundo nessa altura ? - um potentíssimo stellium de 5 planetas (todos os sociais e transpessoais exceto Neptuno) ativando Touro do grau 10 ao 25º! Wow…

Mas voltando ao agora – que é aqui que começamos a semear para esse futuro - esta conjunção terá muitas ramificações importantes.

Desde as mudanças nas moedas, ecologia, artes, sistemas e ordenamentos legais, de crenças e filosóficos, há toda uma nova onda que importa surfar - na parte do nosso mapa onde temos Touro – mas também Sagitário (regido por Júpiter) Peixes (co-regido pelo mesmo grande benfazejo e onde se encontra Neptuno) e Aquário (onde para além da regência de Aquário, temos agora Plutão).

Aí, procuremos refletir sobre o seguinte:

- Primeiro, entregar - sobretudo na área pisciana do nosso mapa (e onde temos Neptuno); em Peixes aprendemos a entregar, como prática espiritual. É muito uma virtude feminina, yin, esta da entrega. Entrego o meu corpo a gestar um bebé; entrego-me na sexualidade, a receber o masculino; entrego-me às minhas profundezas nas luas balsâmicas do céu e da pré-menstruação.

Com Peixes, se eu não me entrego, afundo. Como Pedro que teve medo de caminhar sobre as águas quando, chamado por Jesus, sentiu o vento crescer: “Homem de pouca fé, por que duvidaste?”

Entrega… que é como uma morte – não é por acaso que Plutão é o regente esotérico deste signo.

- Depois, receber de um nível superior intelectual, ou se quisermos, da intuição superior ou hemisfério direito, (relacionados com Úrano), as perceções, significados e informações novas, que vão revelar as mudanças que esta conjunção vai semear, individual e coletivamente.

A verdade (Júpiter) liberta (Úrano), se a deixarmos fazer o seu trabalho interior. Se aceitarmos desaprender o que já não tem poder nenhum de nos mover, comover, mobilizar e orientar. Para a construção de novas soluções e visões futuras, mais conscientes e humanas.

Júpiter também governa as instituições e a ordem – temos muitas ordens, das honoríficas às militares ou religiosas – todas jupiterianas, pelas leis, regras, princípios que integram, para o bem do todo.

Com Júpiter conjunto a Úrano, têm que se mudar as leis (que regem os assuntos de Touro), para que se chegue ao bem maior de um todo ainda maior: o do grupo Humanidade.

(Breve parêntesis: o mote do Brasil; Ordem e Progresso, bem que poderia traduzir-se por Júpiter e Úrano conjuntos!... seria, pois, particularmente interessante o estudo dos meus colegas brasileiros do mapa natal do país face a este novo ciclo).

- Sobre Peixes: os regentes da Lua cheia vão dar a Neptuno e Peixes.

Marte e Neptuno em Peixes podem dar traições, complots, ataques completamente inesperados. Nesta polaridade negativa, já sabemos que os fanatismos mais inconscientes, (como marionetas da heresia da separatividade) podem ter consequências devastadoras. Mas com a quadratura a Plutão, vão ter consequências tremendas, também para os próprios… o afundamento.

Na polaridade luminosa, é redenção, elevação, cura.

Peixes força-nos a uma experiência de exílio, de deserto, de nos perdermos. Para nos encontrarmos, não podemos tomar para nós, temos que entregar…. não podemos saber, temos que… não saber. E até que tenhamos disponibilidade para viver esse “não saber”, a graça divina não tem como nos alcançar, batizar, abençoar. Então, em vez de me afundar nas águas do vício, da alienação espiritual, da insanidade, eu navego a partir de uma espiritualização consciente.

Com Neptuno, somos convidados a aprender a comungar com o “que não sabemos” no fundo, com o mistério da vida. Em vez de nos afogarmos no dilúvio dos nirvanas falsos – sejam de álcool, drogas, ideologias ou de qualquer entorpecente destruidor.

- Na Lua cheia de Escorpião, a purificação requer que deixemos ir, que purguemos, o que se revelar necessário. Para nos libertarmos, iluminar consciência, prosperar formas de estar, ser e viver, temos que desapegar mesmo do que parecia um dado adquirido, tão “nosso e seguro”. A Astrologia confirma sempre as mensagens e esta, vai ao encontro da necessidade de entrega dos Peixes.

- Voltando a Júpiter e Úrano, este chamado à expansão, ao crescimento, à “extravagância” do inaudito tem que ser atendimento e dado forma a, na zona Touro do nosso mapa – cuidado só com excessos que podem tirar os pés demasiado do chão.

- Last but not least, ainda esta semana, a 26, temos Mercúrio estacionário directo… estamos mesmo num momento de passagem por canais de parto.

Para continuar e acelerar as “limpezas” que precisamos para nos prepararmos para esta transição.

Para um maior compromisso com um movimento mais acelerado e para diante. E, claro, para uma responsabilidade consciente para nos mantermos, ao melhor da nossa capacidade, na mais elevada vibração possível.

Auspiciosa conjunção, que abençoe também a efeméride dos 50 anos de Abril, na renovação dos votos de liberdade em integridade, expansão mais madura, progresso mais sábio.

Que Júpiter nos inspire e Úrano nos liberte mais e mais, as asas do coração!

Com amor

Vera Leal FemininoConsciente EViagens

