Mercúrio fica retrógrado, obrigando a uma análise mais ponderada dos procedimentos, e a Lua Cheia em Peixes ajuda-nos a aceder a dimensões mais profundas não só do nosso ser, como de todas as situações. Na segunda metade do mês, o Equinócio de Outono marca uma viragem energética, voltando-nos mais para dentro de nós próprios, e a Lua Nova em Balança ajuda-nos a equilibrar os factos e a trazer maior harmonia para o nosso dia-a-dia.

Com a chegada de setembro deixamos para trás o brilho do verão e acontecimentos astrológicos mais intensos, que nos deixam as emoções à flor da pele e o coração em alvoroço. O Sol encontra-se em Virgem, um dos signos mais ponderados do Zodíaco, convidando à reflexão e à análise cuidada das situações. Virgem é muito prudente e questiona antes de avançar, procurando assegurar a sua estabilidade e tomar as decisões que podem trazer resultados mais sólidos a longo prazo, evitando a impulsividade e o risco.

Vénus também entra em Virgem, logo no dia 5, apurando os sentimentos e deixando-nos mais contidos e controlados. Procuramos a melhoria das situações e investimos de forma mais lenta e cuidada nos relacionamentos, deixando os impulsos ardentes de Leão e concentrando a nossa energia em propostas com perspetivas mais duradouras.

Mercúrio fica retrógrado no dia 9 e encontra-se em Balança, só voltando a estar direto no dia 2 de outubro. Sempre que Mercúrio está retrógrado é aconselhável ler duas vezes documentos importantes, ponderar bem antes de tomar decisões, avaliar os custos e os riscos de qualquer passo que seja mais arrojado. Mercúrio fica retrógrado em Balança até ao dia 23, quando entra no signo Virgem, do qual é regente, acentuando ainda mais a necessidade de controlar os possíveis efeitos secundários ou danos colaterais de qualquer decisão tomada.

Enquanto se encontra em Balança, Mercúrio retrógrado pode afetar especialmente as relações interpessoais, podendo criar mal-entendidos, conflitos e dúvidas. É desaconselhável firmar parcerias neste período, quer sejam profissionais, quer a nível amoroso, pois há maior propensão para enganos e ilusões.

No dia 10, a Lua Cheia em Peixes acentua a intuição e a imaginação, trazendo-nos uma visão mais profunda em relação ao que sentimos, às nossas motivações, e pode ajudar-nos a compreender as situações sob outro prisma, detetando factos que haviam antes estado ocultos ou escapado à nossa análise. Este período é especialmente favorável para o autodesenvolvimento pessoal, para o fortalecimento da fé, para se dedicar mais à dimensão espiritual da sua vida, para procurar compreender-se melhor a si próprio e procurar conhecer aqueles que lhe são próximos.

A imaginação está também em destaque, o que favorece todo o tipo de criação artística, bem como o contacto com os aspetos mais puros e mais simples da vida, como o contacto com a Natureza, com os animais, as crianças e tudo aquilo que evoca a inocência.

O Sol entra em Balança no dia 22, que é também o dia do Equinócio de Outono, lembrando-nos da importância de equilíbrio na nossa vida. No dia do equinócio as horas diurnas e noturnas são iguais, o que põe em foco a importância de aceitar tanto a luz como a sombra na nossa particularidade. A partir desta data os dias são progressivamente mais curtos, o que convida à introspeção, ao recolhimento, ao cuidado com o lar e com tudo o que diz respeito ao nosso eu mais íntimo e profundo: a saúde e o bem-estar, em todas as suas vertentes.

O Sol em Balança favorece a negociação e a harmonia, ajudando a encontrar um maior equilíbrio nas diversas dimensões da nossa vida e a paz connosco próprios e com tudo aquilo que nos rodeia.

No dia 23 Mercúrio retrógrado entra em Virgem, o que pode deixar-nos mais instáveis e críticos. Virgem preocupa-se com a exatidão e com o rigor, cuidando de todos os pormenores para que nada falhe, para que não haja erros nem perdas. Mercúrio é o signo que rege a comunicação e, estando retrógrado, obriga a uma atenção redobrada, fazendo-nos assegurar que tudo o que assinamos está correto e alinhado com aquilo que queremos.

Como Virgem é um signo especialmente analítico, podemos detetar falhas que nos haviam escapado, e é também possível que tenhamos de investir mais energia, atenção e paciência num processo que tenhamos em mãos, já que as situações podem complicar-se mais do que prevíamos.

No dia 25, a Lua Nova em Balança ajuda-nos a fazer um balanço dos factos e a chegar a um ponto de maior equilíbrio nas nossas vidas, sendo também propícia ao embelezamento da nossa vida quotidiana, a mudanças de visual e a melhorias no lar.

O mês despede-se com esta tónica de harmonia acentuada pelo facto de Vénus, o planeta do amor e da beleza, entrar no signo Balança, do qual é regente, o que nos deixa mais disponíveis para o amor, para as relações com os outros e para fazer as pazes connosco próprios.