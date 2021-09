O Sol atravessa o signo Virgem, conhecido pela sua ponderação e sensatez, ajudando a nossa mente a estabelecer metas realistas e a concentrar-se, com disciplina, nas tarefas que temos em mãos.

A energia de setembro é marcada pela passagem do Sol pelo signo Virgem, que traz maior serenidade e prudência aos nossos corações. Esta é a altura certa para nos prepararmos para as mudanças que chegarão a partir de outubro, sendo um período essencial para alicerçarmos as nossas bases e fortalecermos a nossa estrutura interior e a nossa vida. No final do mês teremos seis planetas retrógrados, o que nos dá tempo para refletir e ponderar antes de escolher um novo caminho.

No dia 6, o Sol e a Lua Nova encontram-se neste signo, o que faz com que esta energia esteja ainda mais evidenciada. Os dias que antecedem e sucedem a Lua Nova em Virgem são especialmente favoráveis para pôr a sua vida em ordem, para arrumar a sua casa — lembre-se que ela é o seu templo e que afeta diretamente o seu bem-estar e equilíbrio —, para definir metas e objetivos e para se empenhar na organização da sua vida, a todos os níveis. Contará com a ajuda de Vénus, que ainda se encontra em Balança, e que vai ajudá-lo a trazer beleza e harmonia ao seu quotidiano.

No dia 10, Vénus entra em Escorpião, o que intensifica as emoções e pode despertar paixões escondidas ou reacender uma chama que se encontrava mais apagada. Vénus em Escorpião torna-nos mais exigentes, ciumentos e possessivos, ao mesmo tempo que nos dá a motivação necessária para perseguir os nossos sonhos e reclamar os nossos direitos no que diz respeito aos afetos, sentimentos e relacionamentos.

A Lua entra na fase de Quarto Crescente no dia 13 e está no signo Sagitário, sendo muito favorável para a expansão intelectual e para o alargamento de horizontes. Esta energia incentiva-nos a aprofundar conhecimentos e pode motivar-nos a fazer uma viagem ou a inscrever-nos num curso que nos permita aprender sobre novos temas e desenvolver as nossas aptidões e competências.

No dia 14, Marte entra em Balança, e isso ajuda-nos a encontrar uma maneira mais diplomática de fazer valer as nossas opiniões, fazendo com que seja mais fácil trazer harmonia para a relação com os outros e com a nossa própria vida. Marte esteve em Virgem, onde acentuou o nosso rigor e também as nossas exigências, tanto em relação a nós próprios como também para connosco mesmos e, em Balança, essa energia torna-se mais descontraída, deixando-nos menos ansiosos em relação àquilo que não controlamos. Marte em Balança acentua o nosso poder de sedução e faz com que estejamos mais disponíveis para conhecer pessoas novas, aceitando-as como são e procurando compreendê-las mesmo que sejam muito diferentes de nós.

No dia 20, a Lua Cheia em Peixes é uma das mais profundas do ano, permitindo-nos mergulhar na profundidade do nosso ser e compreender a vida sob uma perspetiva mais transcendental, para lá daquilo que vemos e conhecemos no plano visível. A Lua Cheia em Peixes tem uma forte ligação ao plano espiritual, pelo que deve redobrar a atenção aos acontecimentos e sinais que surgem na sua vida nesse período. Pode ter sonhos reveladores e receber mensagens importantes enquanto dorme, por isso procure registar aquilo que sonha, conforme se recorda dos seus sonhos ao despertar. Esta Lua Cheia é especialmente favorável para atividades relacionadas com a espiritualidade, para o desenvolvimento da sua intuição e para atividades que contribuam para um maior autoconhecimento.

A 22 de setembro temos o Equinócio de Outono no Hemisfério Norte, o qual marca um momento de viragem na energia dominante, ajudando-nos a reajustar melhor as nossas vidas e a encontrar um equilíbrio que nos permita conduzir melhor as nossas ações para que elas nos tragam maior sentido de propósito e para que nos aproximem mais das nossas metas.

No mesmo dia o Sol entra no signo Balança, que se carateriza pela sua elegância, harmonia e sentido de justiça. Enquanto o Sol transita por este signo somos ajudados no sentido de melhorar a nossa relação com os outros e de criar condições mais agradáveis para viver, quer seja ao melhorarmos o quotidiano que nos rodeia como, também, através de uma postura mais recetiva, tolerante e compreensiva para connosco próprios e para com os outros.

Mercúrio fica retrógrado no dia 27, o que traz uma paragem forçada — as situações começam a apresentar-nos desafios que nos obrigam a reavaliar melhor os nossos procedimentos, a redefinir as nossas escolhas e a apurar melhor as nossas estratégias. Mercúrio está em Balança, o que é favorável para rever contratos e parcerias, mas que também pode trazer um certo impasse no que diz respeito aos relacionamentos.

Pode ser mais difícil compreender e, portanto, expressar aquilo que sentimos, o que por sua vez pode dar azo a problemas de comunicação. Evite tomar decisões nesta fase, pois pode sentir-se inseguro e confuso e acabar mesmo por chegar à conclusão que não era aquele o caminho a seguir.

No dia 28, a Lua entra na fase de Quarto Minguante e está no signo Caranguejo, sendo favorável para deixar partir situações que nos incomodam, para superar traumas antigos e medos ligados a feridas profundas e a mágoas do passado.