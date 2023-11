Os acontecimentos que possam ter sido trazidos à nossa vida sob a influência deste eclipse ganharão maior desenvolvimento ao longo do mês de novembro e ocuparão um lugar de destaque na nossa mente.

O início do mês é marcado por eventos astrológicos que trazem boas oportunidades e que nos ajudam a ganhar um novo fôlego, recuperando a motivação, caso ela tenha esmorecido, e vislumbrando novas possibilidades de expansão.

Logo no dia 3, Júpiter, que é o planeta associado à abundância e à sorte, forma uma oposição com o Sol. Embora a oposição seja um aspeto tenso, o facto de envolver Júpiter, um planeta que habitualmente facilita as situações, e o Sol, que diz respeito à nossa identidade, faz com que possamos ter ideias inovadoras e uma melhor visão de conjunto não só da nossa vida em geral, como também das várias situações que nos preocupam de forma especial. É uma boa fase para apostar na criatividade, pelo que deve prestar maior atenção às ideias que tiver durante este período.

Em novembro, Saturno deixa de estar retrógrado no dia 4, depois de um período que começou em junho deste ano e que trouxe maiores limitações, atrasos e responsabilidades. Ao deixar de estar retrógrado, Saturno pode trazer recompensas a todos aqueles que superaram as lições que lhes foram apresentadas ao longo dos últimos meses, os quais sentirão agora maior facilidade em resolver assuntos pendentes e em libertarem-se de bloqueios complicados. Saturno direto ajuda-nos a delinear com maior clareza as nossas metas e a perspetivarmos a melhor forma de as alcançar, favorecendo a tomada de decisões e fazendo com que seja mais fácil avançar na concretização dos nossos objetivos.

No dia 6, Vénus forma um trigono com Plutão, o que favorece a paixão e traz intensidade aos sentimentos em geral. Cuidado com os acessos de ciúme e os sentimentos de posse; aproveite esta energia para dinamizar uma relação amorosa ou para apostar na conquista, já que o seu magnetismo sexual estará enfatizado. Um relacionamento que tenha início nos dias próximos desta data será explosivo, mas muito intenso e apaixonado.

No dia 8 de novembro, Vénus entra em Balança, um dos planetas que rege, o que faz com que a energia dominante seja mais harmoniosa no que diz respeito aos afetos, e também às finanças, já que são áreas que Vénus governa especialmente.

O meio do mês será bastante intenso a nível energético, e os ânimos podem exaltar-se facilmente. A Lua Nova em Escorpião, no dia 13, tem um forte poder de transformação e pode trazer à superfície emoções que havíamos guardado cuidadosamente no mais íntimo de nós. Marte, o planeta das pulsões e das paixões, forma uma conjunção ao Sol e à Lua, o que nos deixará especialmente "inflamados", e Úrano, o planeta catalisador de mudanças e instigador da nossa faceta mais rebelde, opõe-se ao Sol também no dia 13, o que tenderá a deixar-nos especialmente impacientes, irritáveis e explosivos.

Seja prudente nas suas atitudes e procure arrefecer a cabeça antes de dizer o que pensa, pois tenderá a ser difícil conter a impulsividade nos dias próximos desta data. Evite correr riscos, por mais vontade que tenha de o fazer, pois a sua coragem está exacerbada, mas a capacidade de reflexão ponderada está bastante diminuída e pode fazer com que fique em apuros. Aproveite a poderosa energia desta data para "renascer das cinzas" e para transformar a sua vida naquilo que for necessário, deixando emergir uma versão mais realizada de si próprio e procurando ser mais honesto com quem é.

No dia 22, o Sol entra no otimista signo Sagitário, onde Mercúrio também se encontra desde o dia 10. A nossa mente tende a expandir-se, procurando fazer novas aprendizagens e ver as situações de uma forma mais ampla e abrangente. Marte também entra neste signo, no dia 24, acentuando a garra, a paixão e a motivação com que passamos a envolver-nos em novas aventuras e empreendimentos.

O Sol forma uma quadratura a Saturno no dia 23, pelo que é possível que enfrente maiores limitações nesta data, ou que se sinta mais condicionado pelas circunstâncias. Será necessário reformular as suas estratégias e procurar a melhor forma de pôr em marcha os seus planos.

O mês termina sob a influência da Lua Cheia em Gémeos, no dia 27, que é especialmente favorável para a comunicação e para a partilha de conhecimentos a todos os níveis. Use esta energia procurando diversificar os seus interesses, faça novas aprendizagens, invista na sua formação, estabeleça contacto com novas pessoas.

De um modo geral, a energia de novembro traz-nos otimismo e confiança, embora também ponha à prova a nossa paciência e os nossos limites, sobretudo a meio do mês. Saiba usar as suas paixões como uma força motriz para avançar na sua vida, e não se deixe dominar pelo que não consegue compreender dentro de si.