Este ano esta energia está ainda mais enfatizada: é que, pela primeira vez este ano, não haverá nenhum planeta retrógrado. Para a frente é que é o caminho!

Março é sempre um mês que se carateriza pela energia de renovação trazida pelo Equinócio da Primavera, que este ano ocorre no dia 20, às 15:33, e que marca o início do novo ano astrológico. Para os povos antigos, pagãos, era o Equinócio da Primavera que marcava o início do ano, seguindo o ritmo da Natureza que renasce e que se renova. Com o Catolicismo e o calendário gregoriano, passamos a celebrar o ano novo a 1 de janeiro, mas março continua a ser o ano que nos traz a vontade de avançar com novos projetos e explorar os nossos recursos, mostrando quem somos.

Este ano, apesar de o Mundo estar angustiado e em alvoroço com a guerra, março traz-nos a vontade ainda maior de agir e de ir em frente com as nossas ideias: é que, pela primeira vez desde que 2022 começou, não haverá nenhum planeta retrógrado, o que significa que não há nenhuma influência cósmica que nos faça abrandar o ritmo. Este será o único mês do ano em que isso acontece, pelo que importa aproveitar este impulso do Universo para seguir em frente com as nossas ideias e avançar com os projetos que deseja concretizar. Depois da entrada do Sol em Carneiro, no dia 20 de março, a energia que propicia a ação e a concretização será ainda mais intensa, o que é bastante favorável para avançar em todas as áreas, mas até lá, aproveite para se preparar para um arranque em pleno.

O primeiro acontecimento astrológico marcante do mês é a Lua Nova em Peixes, que é especialmente profunda e emotiva já que Júpiter forma uma conjunção com a Lua e com o Sol, trazendo fé e esperança. Peixes é o último signo do Zodíaco, é aquele que está mais ligado à consciência cósmica universal, ao inconsciente, ao transcendente. Peixes consegue captar as vibrações mais subtis e intuir aquilo que está para além do cognoscível. É o signo da compaixão e da empatia profundas para com todos os seres. Júpiter, por seu lado, é o planeta da sorte e das oportunidades, e nesta Lua Nova a energia dominante pode ajudar-nos a voltar a ter esperança num sonho que deixámos para trás, a recuperar um projeto antigo, a avançar para uma nova maneira de estar na vida.

No mesmo dia em que a Lua, o Sol e Júpiter se encontram em Peixes, há também uma tripla conjunção de Vénus, Marte e Plutão, que promete emoções explosivas, intensificando tudo aquilo que sentimos. Este dia pode ser um poderoso catalisador de emoções, permitindo-nos libertarmo-nos de algo que nos magoa ou que nos faz sofrer e deixar para trás um passado com que já não nos identificamos.

O início de março é muito favorável para fazer uma viragem na nossa vida, mas é essencial que tenhamos algum controlo sobre as nossas emoções, evitando que o ciúme, a possessividade e, até, algum capricho nos levem para lá do que desejamos.

A conjunção de Vénus e Plutão será exata no dia 3 de março, terminando uma série de três conjunções, uma repetição que raramente acontece num espaço de tempo tão reduzido. A primeira aconteceu a 11 de dezembro de 2021, a segunda a 24 de dezembro — alguns acontecimentos que estiveram em destaque na sua vida nessas datas, especialmente relacionados com o amor, terão agora desenvolvimentos e podem, finalmente, ser resolvidos.

No dia 4 de março temos um aspeto astrológico considerado especialmente favorável: a conjunção do Sol com Júpiter, o planeta da expansão, da sorte e das oportunidades, que nos traz um impulso muito positivo nesta primeira semana do mês. Esta data é muito auspiciosa para começar um projeto, um negócio, um relacionamento e até uma mudança de atitudes ou de hábitos.

A 6 de março, Vénus e Marte saem de Capricórnio, onde formaram uma conjunção em fevereiro, e passam para Aquário, o que traz uma energia de libertação de emoções e de maior leveza aos relacionamentos. Torna-se mais fácil expressar sentimentos e comunicar de forma honesta e frontal.

No dia 12, temos mais um aspeto positivo do Sol que, desta vez, se encontra numa conjunção com Neptuno, o planeta do sonho, do idealismo e da imaginação. Este aspeto traz uma energia muito favorável à criação artística, mas também, à intuição. Preste atenção aos sinais, sonhos e presságios, pois poderá ter algumas revelações surpreendentes — e necessárias — neste período.

No dia 18 de março a Lua estará Cheia no signo Virgem, o que nos ajuda a ver com maior clareza e discernimento que passos precisamos de dar para melhorar o nosso desempenho e alcançar as nossas metas. A Lua Cheia em Virgem é favorável para assuntos relacionados com a saúde e com a alimentação, ajudando-nos a ter uma consciência maior em relação ao que precisamos de fazer para melhorar o nosso bem-estar. Aproveite esta energia para retificar tudo aquilo que precisa de ser corrigido ou melhorado na sua vida, já que, dois dias depois, o Sol entra em Carneiro e iniciamos um novo ano astrológico com o equinócio da primavera, uma energia que é especialmente favorável para a ação. A Lua Cheia em Virgem serve, pois, como uma espécie de purga que nos ajuda a depurar tudo o que precisa de ser resolvido e melhorado.

No dia 20 às 15:33 o Sol entra no signo Carneiro, dando início a um novo ano astrológico, e a primavera começa no Hemisfério Norte com o equinócio. Esta é a data em que as horas de luz solar são exatamente iguais às horas de período noturno. A partir daqui os dias vão ficando cada vez maiores, até ao solstício de verão, em junho, o que representa energeticamente um aumento de energia, porque corresponde a um aumento de tempo de luz solar a incidir sobre este lado do globo terrestre. Carneiro é o signo pioneiro, é aquele que mais depressa parte para a ação e se lança em novos desafios. Como tal, a partir desta data estamos favorecidos nas nossas ações que impliquem pôr ideias em prática, avançar, superar desafios e até arriscar.

Março é um mês com uma energia rara que favorece a ação. Seja o que for que deseja mudar ou implementar na sua vida, avance. O momento é agora. Poucas vezes dispomos de uma energia dominante tão favorável a ir em frente com as nossas ideias e pôr em marcha os nossos projetos, por isso, não fique parado!