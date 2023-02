É um mês sereno, mas fundamental para que possamos desenvolver os nossos planos e avançar com os projetos que dão alento ao nosso coração.

A energia de fevereiro é voltada para a expansão de horizontes. Nenhum planeta está retrógrado, o que ajuda a que as situações se desenrolem de maneira mais fluida, e o Sol transita pelo visionário signo Aquário, aquele que questiona o que já sabe e busca sempre novas soluções e respostas inovadoras.

Neste mês não há acontecimentos astrológicos especialmente significativos ou impactantes, mas há alguns que podem ajudar-nos a encontrar a motivação de que precisamos para vencer obstáculos e transpor barreiras, desafiando os nossos próprios limites. A primeira data-chave é o dia 5, em que a Lua entra na fase de Lua Cheia e encontra-se no signo Leão, apaixonado, intenso, exigente.

De acordo com o seu signo solar, lunar e Ascendente, é possível que se sinta mais inquieto nos dias próximos desta data, pois haverá, dentro de si, o sentimento de que precisa de reclamar mais por aquilo que é seu, pelos seus direitos, pelo seu lugar. Evite ter conversas importantes ou tomar decisões sérias neste período, pois as suas emoções estão mais exacerbadas e isso pode fazê-lo agir de forma impulsiva e reagir de modo desproporcional.

Por outro lado, esta Lua Cheia é especialmente favorável para reencontrar a motivação, se a tinha perdido, para avançar com projetos pessoais, para se lançar à conquista de novas metas. Aproveite esta energia também para definir intenções e manifestar a realização dos seus sonhos, através da realização de um ritual, por exemplo. A Lua Cheia em Leão é particularmente favorável para dinamizar a vida amorosa e para a realização pessoal, assim como para projetos profissionais, já que o seu carisma é posto em evidência.

O Dia de São Valentim traz-nos uma atmosfera romântica, já que, logo no dia 15, Vénus e Neptuno formam uma conjunção, um aspeto particularmente harmonioso e favorável ao amor. Vénus é o planeta que governa os afetos e Neptuno é o planeta do sonho, sendo, por isso, uma data especialmente mágica. Os romances que se iniciem nesta fase serão particularmente envolventes e carinhosos, mas é preciso ter em conta, também, que Neptuno tolda a clareza, o que pode conduzir a enganos, ilusões e deceções, tanto em relacionamentos recentes como, também, em relações de longa data. Ambos os planetas estão em Peixes, signo do qual Peixes é regente, enfatizando ainda mais esta energia de sonho de amor, mas podendo, também, fazer com que medos infundados e inseguranças antigas assumam proporções descontroladas.

No dia 16, somos "acordados" desta aura de sonho por um "choque de realidade", já que o Sol forma uma conjunção com Saturno, o planeta das responsabilidades e do compromisso. Podemos ser confrontados com uma informação especialmente séria, com assuntos importantes que precisamos de resolver, com encargos a que não podemos escapar. Saturno esteve em Capricórnio nos últimos anos e trouxe inúmeros desafios, não só a título individual como também a nível coletivo e agora, que está prestes a mudar de signo, pode confrontar-nos com novamente com algumas das questões com que nos viemos a debater nos últimos três anos - e quantas mudanças estes três anos nos trouxeram!

A 18, o Sol deixa Aquário e passa para Peixes, o último signo do Zodíaco, aquele que é mais conectado à dimensão espiritual do ser, à consciência de que somos uma peça no cosmos, ao profundo interesse e respeito pelo que está além do que é visível. A energia de Peixes ajuda-nos, a todos, a voltarmo-nos para dentro de nós, a mergulharmos nas profundezas da nossa alma para que consigamos compreender que correntes seguem as águas das nossas emoções, o que nos move, o que nos condiciona, o que nos debilita e o que nos fortalece.

A energia de Peixes estará particularmente enfatizada no dia 20, quando a Lua se encontra com o Sol, na Lua Nova. Se a Lua Cheia em Leão nos deixou mais ousados e aguerridos, a Lua Nova em Peixes traz-nos, pelo contrário, profundidade e a compreensão de aspetos que podem ter escapado, até aqui, à nossa vista. Nos dias próximos desta data a sua intuição poderá estar especialmente apurada, preste atenção aos seus sonhos e aos sinais que recebe no seu dia-a-dia, como sincronicidade de eventos, coincidências, e outros.

Também no dia 20, Vénus entra em Carneiro, o que nos dá determinação e garra para lutar por aquilo que o nosso coração quer.

A energia do mês de fevereiro, em geral, centra-se no ditado popular: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Há uma forte componente espiritual na energia que domina o mês, e somos conduzidos a perceber aquilo que é esperado de nós, o que é necessário que façamos, o que nos compete. Ao longo do mês vamos, também, recebendo afirmações e confirmações que nos indicam que estamos no bom caminho ou, pelo contrário, obstáculos e entraves que vêm ajudar-nos a refinar o nosso rumo.