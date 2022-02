O mês de fevereiro começa marcado por uma energia de mudança: não é muito frequente que a Lua Nova ocorra logo no primeiro dia do mês, especialmente estando num signo tão voltado para o futuro como é o signo Aquário. Para além da energia lunar, que favorece o impulso e o movimento, esta energia é reforçada pela influência de Vénus que deixou de estar retrógrado no dia 29 de janeiro e começa a trazer paz e esclarecimento aos assuntos do coração e, também, porque no dia 3 de fevereiro Mercúrio deixa de estar retrógrado, ajudando-nos a avançar com as ideias e os projetos que nas últimas semanas estiveram em suspenso ou que enfrentaram obstáculos e contrariedades.

Apesar de ser marcante a energia de progresso, Saturno forma uma conjunção à Lua e ao Sol, fazendo-nos pesar os prós e contras de qualquer decisão que tomarmos e trazendo-nos um maior sentido de responsabilidade e compromisso. Úrano forma um aspeto tenso à Lua e ao Sol, o que acentua a tendência para a impaciência e nos deixa mais explosivos. Desde que saibamos agir de forma ponderada, o mês começa com uma energia que é muito favorável à renovação, ajudando-nos a dar um novo impulso às nossas ideias, sonhos e projetos, mas há um forte sinal de que é preciso ser prudente e estar alerta.

Mercúrio deixa de estar retrógrado no dia 3 de fevereiro e encontra-se no signo Capricórnio, fazendo-nos concentrar naquilo que é mais importante e deixando-nos menos tolerantes em relação a assuntos triviais e a pormenores supérfluos. A partir desta data, e enquanto Mercúrio transita por Capricórnio, entramos numa fase favorável para traçar metas a nível profissional e até para esboçar o plano para uma mudança de rumo na carreira ou em questões que são fundamentais para a vida material e para assegurar a solidez financeira.

A 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim vem acompanhado por um trânsito astrológico que pode ter um forte impacto na nossa vida amorosa. Plutão, o planeta das transformações mas, também, das paixões profundas e dos romances arrebatadores, forma um trígono (um aspeto harmonioso) aos Nodos Lunares, que estão frequentemente associados à ideia de destino e a assuntos kármicos. Devido a esta influência, o Dia dos Namorados pode trazer um desenlace inesperado a uma situação que se encontrava por resolver ou trazer um amor do passado — ou até de outras vidas. Mesmo que não haja acontecimentos significativos, é forte a tendência para uma certa urgência afetiva, para que sintamos necessidade de uma conexão íntima mais profunda e mais verdadeira, não só com os outros, mas também connosco próprios.

Esta intensidade emocional acentua-se dois dias depois, com a Lua Cheia no imponente e dramático signo Leão. É possível que as nossas carências venham ao de cima e que reclamemos com assertividade aquilo que entendemos ser nosso direito na vida a dois. Pode haver um certo confronto de vontades e de egos, vindo ao de cima assuntos ligados ao domínio e ao poder numa relação. Embora os ânimos possam exaltar-se mais facilmente, esta fase é bastante positiva a nível criativo, sendo ideal para trabalhos artísticos ou para encontrar soluções originais para resolver assuntos do quotidiano.

Esta Lua Cheia será ainda mais intensa porque Vénus e Marte formam uma conjunção, o que significa que será uma data especialmente forte a nível amoroso - o que tanto pode despoletar conflitos, porque será difícil controlar as emoções, como, por outro lado, dinamizar um relacionamento e reacender a chama de uma paixão que se encontrava esmorecida. Uma vez que Vénus e Marte se encontram em Capricórnio, este aspeto pode refletir-se também na carreira e na área financeira, havendo a necessidade de fazer uma melhor gestão de recursos e evitar os conflitos que podem deitar tudo a perder.

Depois da intensidade emocional da Lua Cheia em Leão, no dia 17 os astros trazem-nos uma confiança renovada. Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, forma um sextil (um aspeto harmonioso) com Úrano, o planeta das mudanças. Este evento astrológico pode abrir-nos portas e alargar os nossos horizontes de forma inesperada, ajudando a expandir a nossa consciência para além daquilo que conhecemos ou do que é a nossa zona de conforto. Esta é uma altura especialmente favorável para avançar com um novo projeto e até para arriscar. Os empreendimentos iniciados sob esta influência gozam de uma boa proteção e podem trazer resultados significativos. Estão especialmente favorecidas as atividades relacionadas com grupos, incluindo vendas, o ensino e a publicação de obras. Mercúrio estará já em Aquário, signo onde entra no dia 14, e isso deixa a nossa mente mais ágil e mais recetiva a ideias inovadoras.

O Sol entra em Peixes no dia 18, o que nos ajuda a estar mais conectados com o nosso subconsciente e a aceitar melhor aquilo que não conseguimos compreender. Sob esta influência somos encorajados a ouvir e a seguir a voz da nossa intuição e a confiar na nossa bússola interior, avançando de acordo com aquilo que sentimos ser mais certo, mesmo que não tenhamos factos que sustentem as nossas escolhas.

A 23, Júpiter forma um aspeto tenso com Plutão, e isso pode fazer-nos questionar as nossas crenças e encarar as situações sob outro prisma, talvez menos otimista, mas através de uma análise mais profunda e incisiva. Pode haver uma tendência para alguns conflitos, para querer impor a nossa vontade a outros e ter dificuldade em ceder. É preciso, pois, ter uma dose redobrada de calma nos últimos dias do mês.

De um modo geral, fevereiro desenrola-se lentamente com uma energia que nos convida a agir, a partir de dentro para fora, que vai fazendo com que sintamos a necessidade de trazer mudanças não só ao nosso dia-a-dia como, sobretudo, à nossa maneira de estar na vida e de lidar com as situações. O meio do mês traz maior intensidade emocional, sendo bastante ativo a nível afetivo, e ajuda-nos também a ganhar um fôlego renovado e uma nova esperança nas nossas capacidades.