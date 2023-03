Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

A semana inicia com a visita de Saturno sobre a Lua! Receios e preocupações tomam conta do nosso dia. Hoje estamos com o nosso humor mais sombrio.

Dia 20 ocorre o equinócio da primavera! Os dias são mais luminosos, é o desabrochar da vida! O ano astrológico tem início neste dia.

Começa o novo Ciclo Solar para os nativos de Carneiro e chegou a primavera, o rebentar da flor. Mercúrio e Sol neste signo empurram estes nativos para a ação. Lua nova no signo de Carneiro!

Benéfico para os nativos de Carneiro, Leão e Sagitário!

A Deusa do amor começou a sua travessia pelo signo de Touro onde é rainha. É a melhor posição para este planeta, pois encontra-se em regência a exprimir as melhores energias… amor, sedução, construção, facilidade em obter rendimentos.

Benéfico para Touro, Virgem e Capricórnio

Marte começa a despedir-se do signo de Gémeos onde tem estado desde outubro de 2022, quando a comunicação, divulgação, estudos estiveram muito favorecidos.

Sejam Felizes,

Cristina Candeias