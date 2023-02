Dia 1: a energia do mês começa com o feliz encontro entre Vénus e Júpiter! Este encontro é muito favorável e traz sorte nas iniciativas e na resolução de situações difíceis. Os romances saem reforçados sob este aspeto.

Dia 3 o encontro entre Mercúrio e Saturno poderá trazer situações difíceis para serem resolvidas. Sentimos o peso das responsabilidades. Não devemos contar com muitas facilidades. Mercúrio mergulha no último signo do zodíaco, Peixes, e os nossos pensamentos são comandados pela emoção.

Dia 7 temos a Lua Cheia no signo de Virgem a trazer a energia do concreto, temos de ser mais objetivos. Sol bem ligado a Úrano traz ideias e soluções para definir projetos.

Neste dia o planeta Saturno entra em Peixes! Chegou a hora de estruturar a nossa espiritualidade. Novas transformações à nível emocional. O momento é oportuno para curar as dores da nossa Alma.

Dia 9, o feliz aspeto entre Vénus e Marte confere a energia certa para realização em termos amorosos. Devemos tomar iniciativas.

Dia 11, Vénus e Úrano encontram-se a trazer a energia da novidade e renovação. Temos as soluções certas para dar impulso aos nossos projetos.

Dia 14, Marte entra em conflito com Neptuno e traz situações dúbias na nossa vida, quer em termos profissionais, quer em termos relacionais. Precisamos de estar muito atentos, não devemos assinar contratos nem assumir responsabilidades.

O fim da segunda semana do mês apresenta-se com aspetos difíceis entre Sol e Marte, pelo que somos colocados à prova. Situações imprevistas trazem a irritabilidade.

Dia 16 um encontro dissonante entre Vénus e Plutão traz a divergência relacional, a vida financeira poderá passar por dificuldades, não seja impulsivo.

Dia 17 a energia fica mais serena com a entrada de Vénus no signo de Touro. Aqui podemos contar com estabilidade, o caminho está aberto para concretizações de ordem financeira.

Dia 19, Saturno tem conversas amistosas com Vénus, a trazer seriedade e compromisso.

Dia 21: Começa o novo Ciclo Solar, chega a primavera, o rebentar da flor. O ano astrológico tem início neste dia. Mercúrio e Sol que estarão em Carneiro empurram estes nativos para a ação.

Dia 23 o planeta Plutão entra em Aquário a trazer fortes transformações coletivas e pessoais. Cada vez mais fala-se em igualdade.

Dia 26, o Planeta Marte entra no signo de Caranguejo, Marte neste signo, está pouco à vontade, pelo que se pode esperar conflitos em termos familiares.

Dia 28, a Lua crescente em Caranguejo vem trazer a expansão e crescimento dos laços afetivos.

Dia 30, Vénus encontra Úrano a trazer a novidade em termos relacionais. As relações ficam mais leves, divertidas e fluídas.

Desejo a todos um Feliz Mês.

Cristina Candeias