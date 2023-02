A semana começa com a entrada do Sol no signo de Peixes, com o início do novo ciclo solar. Parabéns a todos os nativos.

Dia 20 temos a efeméride da Lua nova em Peixes. Início de um novo ciclo para semear novos projetos.

Facilidades para Caranguejo-Escorpião-Peixes

A Deusa do amor, Vénus entra no signo de Carneiro a trazer entusiasmo, paixão e adrenalina.

Facilidades para Carneiro- Leão-Sagitário

Mercúrio em Aquário encontra-se exaltado e faz aspeto a Júpiter. Podemos ter ideias felizes e a comunicação está favorecida.

Podemos sentir mais nervosos pois Mercúrio desafia Úrano. Tendência a exaltações, agitação mental.

Dia 22, a Lua encontra-se com Júpiter a trazer leveza, alegria e situações de boa sorte.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias