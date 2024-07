VEJA NO SAPO ZEN O VÍDEO COM AS PREVISÕES PARA TODOS OS SIGNOS

O início da semana é marcado pela efeméride da Lua cheia no eixo Capricórnio/Caranguejo.

É sempre um momento de algum exagero em termos emocionais, que corresponde ao culminar de um ciclo.

Aos Caranguejos está a ser pedido mais responsabilidade, aos Capricórnios mais emoção. Mais envolvimento com o outro.

O Sol entra no signo de Leão, a dar início a novo ciclo Solar!

A Vénus, e Mercúrio também se encontram neste signo.

Mercúrio regente de Gémeos e Virgem desentende-se com Marte e Úrano a trazer situações de conflito, para estes nativos, irritabilidade.

Marte já se encontra no signo de Gémeos a impulsionar estes nativos, para a ação.

Os assuntos relacionados com informação e novos conhecimentos estão favorecidos.

Júpiter em Gémeos está em tensão com Saturno. São dois planetas sociais, assim os nativos de Gémeos podem sentir uma maior dificuldade na realização dos seus objetivos.

Os signos de fogo brilham esta semana, Carneiro-Leão-Sagitário.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias